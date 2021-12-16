Iniziativa del comitato provinciale di Vibo Valentia dell’Unione nazionale consumatori. Sabato e domenica prossimi previsti diversi laboratori: ecco come iscriversi

Il comitato provinciale di Vibo Valentia dell’Unione nazionale consumatori inaugura la prima edizione dell’iniziativa “A Natale puoi… condividere, creare e donare”con degli spazi dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa avrà luogo a Palazzo Miceli su corso Vittorio Emanuele III, sabato, 18, dalle ore 17 alle ore 20, e domenica, 19 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19.30. [Continua in basso]

I laboratori previsti sono: Angolo del Mercatino del baratto, ciascun bambino avrà a disposizione uno spazio per barattare i propri giochi, accessori, oggettistica varia. Ogni bimbo dovrà arrivare con la propria cassetta in vimini in legno, con 6 giochi da condividere di cui uno da donare all’Unione nazionale consumatori che provvederà a regalarli ai bambini in difficoltà. Ciascun gioco sarà disinfettato in loco prima di essere barattato. I bambini si alterneranno ogni ora e mezza in gruppi da 15. Durante questo momento, aibambini verrà spiegata anche l’importanza e la storia del baratto. Angolo Giochi Tradizioni di Natale: ritroviamo la tradizione giocando tutti insieme: bambini e adulti (nonni, papà e mamme) per non dimenticare il vero spirito del Natale della condivisione del tempo insieme. Angolo Villaggio degli Elfi e delle dolcezze: scriviamo la letterina a Babbo Natale e coccoliamoci con dolcetti natalizi e la cascata di cioccolato. Angolo Lettura ad Alta voce: i volontari esperti in Lettura ad Alta Voce, leggeranno storie fantasmagoriche a tema natalizio e non ai nostri piccoli ospiti. La prenotazione è obbligatoria entro domani, venerdì 17 dicembre, entro le ore 12 al numero whatsapp 3479199746.