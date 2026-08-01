È stata ufficialmente inaugurata Piazzetta Mercato, restituita alla comunità di Pizzo in una veste completamente rinnovata a seguito dei lavori di riqualificazione urbana. L’intervento ha permesso di valorizzare un'area centrale e storica della città, trasformandola in uno spazio aggregativo decoroso, accogliente e funzionale per residenti, turisti e visitatori. I lavori, che hanno interessato il restyling della pavimentazione, del verde e dell'arredo urbano, rientrano nel piano di valorizzazione del patrimonio pubblico promosso dall'Amministrazione Comunale.

Un passaggio fondamentale per la realizzazione dell'opera è stato il reperimento delle risorse economiche. A tal proposito, il Comune di Pizzo ha espresso parole di ringraziamento nei riguardi di Giuseppe Mangialavori, che «attraverso l'inserimento di uno specifico finanziamento nella Legge di Bilancio di qualche anno fa, ha dimostrato concreta vicinanza al territorio destinando risorse fondamentali per questa riqualificazione».

L’info point

L'Amministrazione esprime il proprio ringraziamento all’Ufficio tecnico comunale, al direttore dei lavori, alla Protezione Civile guidata da Franco Dileo, all’impresa esecutrice dei lavori e alle maestranze coinvolte per la professionalità, la cura dei dettagli e il rispetto dei tempi nella realizzazione dell'intervento.

A garantire la piena fruibilità e la valorizzazione quotidiana della piazza, formalizzati gli atti amministrativi, sarà la Pro Loco di Pizzo. L'associazione – si fa presente in una nota stampa - gestirà sul posto un Info Point dedicato, che diventerà un punto di riferimento accogliente per dare informazioni turistiche e promuovere le bellezze del territorio. Inoltre, il maestro Antonio La Gamba ha donato una statua di San Giorgio, posta al centro della nuova piazzetta. Proprio al Santo Patrono della Città, infatti, è intenzione dell’Amministrazione di intitolare il nuovo spazio urbano. Omaggio anche con un riquadro alla signora Santa Carria, meglio conosciuta come “Santa da frutta”, che per anni è stata simbolo di quella piazzetta e del commercio che lì si svolgeva.

Il sindaco: «Traguardo per la comunità»

Un lavoro curato dall’amministrazione, con il vice sindaco Muratore, impegnato nella cura dei dettagli, il presidente del Consiglio Pagnotta (già assessore ai lavori pubblici) e tutta la squadra amministrativa.

«La riapertura di Piazzetta Mercato rappresenta un traguardo importante per tutta la nostra comunità», dichiara il sindaco Sergio Pititto: «Restituiamo ai cittadini un luogo identitario e decoroso. Questo risultato è il frutto della sinergia tra istituzioni e realtà locali: grazie all’onorevole Giuseppe Mangialavori per il determinante contributo finanziario statale, ai tecnici incaricati e all'impresa per il lavoro svolto. La presenza del nuovo Info Point garantirà presidio, cura dell'area e un servizio di qualità per i tanti visitatori che affollano la nostra città».