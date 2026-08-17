Il 21 agosto seconda edizione di “The Fairies Evening”, organizzata da Ali di Fata e Comunità Creativa. Artisti di strada, band, dj set e intrattenimento per grandi e piccoli: le offerte raccolte saranno destinate ai progetti solidali dell’associazione

Il centro storico di Pizzo torna ad accendersi di musica, colori e solidarietà. Venerdì 21 agosto è in programma la seconda edizione de “La Notte Bianca – The Fairies Evening – Serata di Beneficenza 2026”, appuntamento nato dalla collaborazione tra l’associazione Ali di Fata e il comitato Comunità Creativa, con il patrocinio del Comune di Pizzo e dell’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale ed Eventi. L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 20.

Una notte di festa che guarda alla solidarietà

Dopo l’esperienza dello scorso anno, le due realtà associative hanno deciso di riproporre l’iniziativa con l’obiettivo di trasformare ancora una volta le strade e le piazze del centro storico napitino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ma accanto al divertimento resta centrale la finalità benefica della manifestazione: le offerte raccolte dagli artisti attraverso il tradizionale “cappello” saranno infatti destinate ai progetti che Ali di Fata porta avanti sul territorio ormai da 14 anni. Anche la prima edizione aveva unito spettacolo e solidarietà, sostenendo le attività benefiche dell’associazione.

A sostenere l’iniziativa anche l’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato guidato dal vicesindaco Gennaro Muratore.

«Siamo rimasti molto colpiti dalla gioia e dai sorrisi che hanno invaso le vie del paese lo scorso anno e anche per questo vogliamo riproporre “La Notte Bianca 2026”, sperando di ricreare la stessa magica atmosfera», dichiarano Eva Bono, portavoce di Ali di Fata, e Luigi Gagliardi, per il comitato Comunità Creativa.

Artisti, musica e spettacoli nelle vie del centro

Il programma prevede spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli distribuiti tra le vie del centro storico. Ci saranno i colori e i suoni dei Robot Italia, la magia e la giocoleria di Ro Bito, le evoluzioni del funambolo Jonny Robe, oltre alla musica dal vivo della Jericho Band e dei Fluid Braches.

Spazio anche ai ritmi del dj set di Micky Tomeo, mentre lungo il percorso troveranno posto trampolieri, truccabimbi, bolle giganti, spettacoli di magia, marionette e altri intrattenitori. Castello Murat, Piazza della Repubblica, il Padiglione, Corso Garibaldi, Corso San Francesco e i vicoli del centro saranno coinvolti nella manifestazione, trasformandosi per una sera in scenari dedicati a musica, arte e spettacolo.

Una festa pensata dunque per richiamare nel cuore di Pizzo famiglie, residenti e visitatori, con una formula che punta a replicare il successo dello scorso anno senza perdere di vista l’obiettivo principale: divertirsi contribuendo allo stesso tempo a sostenere chi ha più bisogno.