Arci, Amministrazione comunale, Istituto comprensivo e Fondazione Trame Ets in primo linea a Rombiolo nella lotta al bullismo . Questa triste piaga sociale è stata affrontata nell'ambito dell'iniziativa “ Rombiolo chiama, Scuola risponde ”, progetto promosso con l'obiettivo di coltivare empatia, rispetto reciproco e abilità di comunicazione, per rendere la scuola un luogo sempre più sicuro e accogliente per tutti e tutti. L'incontro ha rappresentato, tra l’altro, un'occasione preziosa di confronto e crescita per gli studenti della scuola secondaria di I grado, inserita nell'Ic di Rombiolo-San Calogero-Cessaniti.



Dopo i saluti e l'introduzione iniziale del dirigente scolastico Angelo Stumpo, sul tema sono intervenuti anche l'avvocato Orietta Barbuto, l'assessore comunale alla Cultura Laura Papaianni e Donato Michele Antonio, in rappresentanza del locale circolo Arci. Nel corso della discussione è emersa, fra l'altro, l'importanza di avere una comunità scolastica unita e inclusiva.

