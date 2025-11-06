Ritorna a San Costantino Calabro la Festa di San Martino . Il tradizionale appuntamento autunnale, giunto alla sua 12esima edizione , prenderà forma il prossimo 8 novembre in piazza Dante, a partire dalle 19. Ad organizzarlo sarà anche in questo 2025 la locale associazione turistica Pro Loco presieduta da Costantino Suppa. La Festa di San Martino rappresenterà l'occasione ottimale per tutti i presenti per inaugurare le nuove botti e assaggiare gratuitamente il vino novello offerto da Cantine Ciccone. Ad accogliere nel migliore dei modi i partecipanti ci penseranno gli stessi soci dell'attiva Pro Loco, protagonista negli anni di numerose iniziative ed eventi a favore della comunità. Nell'occasione in piazza Dante sarà allestito uno stand gastronomico dove si potranno gustare panini farciti con salsiccia o porchetta, patatine fritte e castagne arrostite. Pronti anche numerosi posti a sedere dove chiunque potrà consumare su vassoio un sostanzioso menù composto da fileja con ceci , panino farcito con salsiccia o porchetta, nocciolina, lupini, ravioli al vino e vino rosso proveniente da cantine locali. Il costo del singolo vassoio sarà di 8 euro .

La serata sarà allietata dall'esibizione del gruppo musicale Esse 3 . «Con queste iniziative - afferma al riguardo il presidente Suppa - puntiamo principalmente a mantenere vive le nostre tradizioni . Il menù è pensato per permettere a tutti di trascorrere una serata in compagnia gustando prodotti tipici, e per questo allestiremo un grande braciere al centro della piazza dove ognuno potrà sostare e colloquiare amichevolmente. Per quanto ci riguarda - concludono - ci preme ringraziare i numerosi sponsor che anche in questa occasione non faranno mancare il loro sostegno alla Pro Loco, permettendo alla comunità di San Costantino Calabro, e non solo, di trascorrere dei momenti di aggregazione sociale all'insegna della sana convivialità e della buona musica».