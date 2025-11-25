Una grande festa di partecipazione e impegno civile ha animato le strade di Serra San Bruno nella giornata internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Istituto comprensivo statale Tedeschi ha infatti organizzato la Marcia dei diritti dei bambini, con il coinvolgimento degli alunni di tutti gli ordini di scuola di Cassari, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace e appunto Serra San Bruno, insieme al dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, a tutti i docenti, alle famiglie e con la partecipazione dei giovani delle scuole afferenti all’Istituto di Istruzione superiore Einaudi.

L’iniziativa

L’iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione sui diritti dei minori, un tema quanto mai attuale in un mondo in cui, in troppe realtà, i diritti fondamentali dei bambini risultano negati o gravemente compromessi. Alla marcia hanno preso parte il presidente Gaetano Aurelio del Comitato provinciale Unicef di Vibo Valentia, gli amministratori comunali tra cui il sindaco Alfredo Barillari e l’assessore alla pubblica istruzione Raffaela Ariganello, oltre ai sacerdoti don Nicola Ierardi e don Julio Cesar Riviera Sanchez che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso simbolico di consapevolezza e solidarietà.

Fondamentale l’intervento della Polizia municipale e della Polizia di Stato, che hanno garantito sicurezza e supporto durante tutto il tragitto, permettendo ai bambini e ai ragazzi di sfilare serenamente nelle diverse tappe come il cortile del Parco delle Serre, corso Umberto I e infine l’anfiteatro, dove si sono tenuti gli interventi conclusivi delle autorità.

Studenti protagonisti

Gli alunni hanno reso visibile il loro impegno attraverso cartelloni, disegni e slogan dedicati ai temi della pace, della tutela dei diritti, dell’uguaglianza e della necessità di costruire un futuro sereno per tutti. Fra le scritte più ricorrenti: “Diritti e pace, un futuro per tutti”, “Let children dream, blossom and grow”, “La pace è un diritto di tutti i bambini”.

La manifestazione si è conclusa in un clima di grande emozione, con i bambini che hanno intonato tutti insieme i loro canti dedicati alla marcia della pace e ai diritti dell’infanzia, dando vita a un unico grande coro che ha abbracciato simbolicamente l’intera comunità.

Il messaggio dell’iniziativa

Tale evento celebrativo, dunque, è stato un forte appello a non distogliere lo sguardo dai bisogni e dalle fragilità dei più piccoli. L’Istituto Comprensivo "A. Tedeschi” Serra San Bruno-Fabrizia, attraverso iniziative come questa, conferma il proprio impegno quotidiano nella formazione di cittadini consapevoli, solidali e attenti al valore della dignità umana.

Una giornata che ha unito scuole, istituzioni e famiglie in un unico obiettivo: ricordare che i diritti dei bambini non sono un’opzione, ma un dovere di tutti.