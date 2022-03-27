L'iniziativa della Commissione per le pari opportunità “Raffaela Calitri” a sostegno dei diritti degli omosessuali. Presenti il sindaco e bambini e ragazzi delle scuole cittadine

Un modo per dire no a ogni forma di discriminazione e intolleranza e per ribadire che l’amore è di tutti e che per tutti debbano valere gli stessi diritti. Dopo la panchina rossa contro la violenza sulle donne, a Soriano Calabro arriva così la panchina arcobaleno a sostegno dei diritti degli omosessuali. L’inaugurazione si è tenuta nella giornata di ieri, su iniziativa della Commissione per le pari opportunità “Raffaela Calitri”. Alla cerimonia hanno partecipato anche le scuole cittadine e il sindaco, Vincenzo Bartone. [Continua in basso]

«Ringrazio la Commissione per le pari opportunità per l’idea che ha avuto ma anche, in generale, per tutte le iniziative e il programma che sta svolgendo a favore dell’intera comunità – ha detto il primo cittadino nel suo intervento -. Grazie anche ai padri domenicani che hanno condiviso e sostenuto questa iniziativa, dimostrando di essere sempre dalla parte della vita». Poi, un pensiero a bambini e ragazzi in piazza con i loro insegnanti: «La loro presenza qui farà in modo che i principi che stiamo condividendo non restino astratti. Sono sicuro che li faranno loro, sviluppandoli e concretizzandoli. Solo così potranno creare una società davvero migliore».

Subito dopo l’intervento del sindaco è stata scoperta la panchina, dipinta dei colori dell’arcobaleno dall’artista Rocco Luciano. In seguito, il flash mob degli alunni sorianesi che si sono disposti in modo da formare la parola “amore”.