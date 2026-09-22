Ha aperto ufficialmente in via Conte d’Apice, nel centro storico di Vibo Valentia, il Centro d’ascolto sociale dell’associazione La Goccia ODV. La struttura punta a offrire accoglienza, orientamento e sostegno concreto alle persone che attraversano una situazione di difficoltà.

All’inaugurazione hanno partecipato il prefetto Anna Aurora Colosimo, il comandante della stazione dei carabinieri Antonio Parillo, il sindaco Enzo Romeo e don Danilo d’Alessandro, intervenuto in rappresentanza del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. A presentare il progetto è stato il presidente dell’associazione, Michele Napolitano.

«Dietro una richiesta di aiuto spesso c’è una storia – ha spiegato Napolitano –. C’è una persona che non sa a chi rivolgersi, un anziano che ha bisogno di essere accompagnato, qualcuno che attraversa un momento difficile e cerca semplicemente un luogo nel quale poter parlare».

Nel corso della cerimonia è stata presentata anche la Carta dei servizi, elaborata da un gruppo di professionisti per mettere in rete competenze e strumenti e fornire risposte a chi vive una condizione di disagio.

Ascolto, pratiche e assistenza a domicilio

L’iniziativa rientra nel progetto “Partiamo dall’Apice”, sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il centro non si limiterà a raccogliere le richieste degli utenti, ma offrirà assistenza anche per il disbrigo di pratiche e incombenze quotidiane, con particolare attenzione agli anziani e alle persone prive di una rete familiare o sociale sulla quale fare affidamento.

Chi non potrà raggiungere la sede per ragioni personali o difficoltà negli spostamenti potrà inoltre richiedere il servizio a domicilio. L’obiettivo è fare del nuovo centro un presidio di prossimità capace di intercettare anche le forme di fragilità meno visibili.

La sede è stata realizzata grazie alla donazione dell’immobile da parte del medico chirurgo vibonese Pasquale Napoli.

Giorni e orari di apertura

Il Centro d’ascolto sociale La Goccia ODV sarà aperto il lunedì dalle 16.30 alle 19.30 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo lagocciassociazione@tiscali.it o consultare il sito www.lagocciavv.it.