Nel nuovo spazio di via Conte d’Apice accoglienza, orientamento e aiuto nel disbrigo delle pratiche quotidiane. Il servizio, nato nell’ambito del progetto “Partiamo dall’Apice”, potrà raggiungere a casa anche chi ha difficoltà negli spostamenti

Ha aperto ufficialmente in via Conte d’Apice, nel centro storico di Vibo Valentia, il Centro d’ascolto sociale dell’associazione La Goccia ODV. La struttura punta a offrire accoglienza, orientamento e sostegno concreto alle persone che attraversano una situazione di difficoltà.

All’inaugurazione hanno partecipato il prefetto Anna Aurora Colosimo, il comandante della stazione dei carabinieri Antonio Parillo, il sindaco Enzo Romeo e don Danilo d’Alessandro, intervenuto in rappresentanza del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. A presentare il progetto è stato il presidente dell’associazione, Michele Napolitano.

«Dietro una richiesta di aiuto spesso c’è una storia – ha spiegato Napolitano –. C’è una persona che non sa a chi rivolgersi, un anziano che ha bisogno di essere accompagnato, qualcuno che attraversa un momento difficile e cerca semplicemente un luogo nel quale poter parlare».

Nel corso della cerimonia è stata presentata anche la Carta dei servizi, elaborata da un gruppo di professionisti per mettere in rete competenze e strumenti e fornire risposte a chi vive una condizione di disagio.

Ascolto, pratiche e assistenza a domicilio

L’iniziativa rientra nel progetto “Partiamo dall’Apice”, sostenuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il centro non si limiterà a raccogliere le richieste degli utenti, ma offrirà assistenza anche per il disbrigo di pratiche e incombenze quotidiane, con particolare attenzione agli anziani e alle persone prive di una rete familiare o sociale sulla quale fare affidamento.

Chi non potrà raggiungere la sede per ragioni personali o difficoltà negli spostamenti potrà inoltre richiedere il servizio a domicilio. L’obiettivo è fare del nuovo centro un presidio di prossimità capace di intercettare anche le forme di fragilità meno visibili.

La sede è stata realizzata grazie alla donazione dell’immobile da parte del medico chirurgo vibonese Pasquale Napoli.

Giorni e orari di apertura

Il Centro d’ascolto sociale La Goccia ODV sarà aperto il lunedì dalle 16.30 alle 19.30 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo lagocciassociazione@tiscali.it o consultare il sito www.lagocciavv.it.