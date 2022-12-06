Via libera dal Comune che punta alla promozione e al rilancio del territorio, nonché a un potenziale indotto di partecipazione che può costituire un aiuto agli esercenti che parteciperanno

Via libera dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia “Al Mercato: Aspettando il Natale”, proposta arrivata ai vertici di Palazzo Luigi Razza da parte dell’associazione della Ana-Ugl Calabria. La manifestazione natalizia – allietata da intrattenimenti musicali e dalla presenza di truck food – si svolgerà in due distinte giornate: a Vibo Marina, nell’area centrale, si terrà il prossimo 11 dicembre, dalle ore 7 alle ore 22, mentre nella città capoluogo l’evento si svolgerà il prossimo 18 dicembre, sempre dalle ore 7 alle ore 22, in Piazza Municipio. Il disco verde alla manifestazione è arrivato da parte della giunta, presieduta dal sindaco Maria Limardo, con l’approvazione nella giornata di ieri di una delibera. Nel documento appena licenziato, l’esecutivo di Palazzo Luigi Razza spiega che l’amministrazione comunale ha avviato un «progetto di marketing territoriale per la promozione e il rilancio del territorio comunale prevedendo, tra le varie azioni in progetto, anche iniziative di vivacizzazione e intrattenimento». [Continua in basso]

«Si sta tentando di valorizzare il patrimonio territoriale»

Tali iniziative, a parere della giunta, «possono essere utilmente razionalizzate nell’ambito di una programmazione coerente con quella definita da altri soggetti istituzionali» e «questo ente ha un patrimonio territoriale che si sta tentando di valorizzare, anche attraverso il supporto delle associazioni del luogo, e valorizzare le attività dell’associazione in oggetto risponde positivamente a queste politiche. Nella realizzazione delle iniziative del Comune – è scritto nella delibera – il rapporto con i soggetti pubblici e privati operanti in ambito locale o fortemente interessati allo sviluppo di iniziative qualificate nel territorio costituisce risorsa privilegiata». Pertanto, valutata la proposta avanzata dall’Ana Ugl Calabria, relativa appunto alla realizzazione di due giornate di mercato natalizio, allietate da musica e dalla presenza di truck food, da svolgersi sia a Vibo Marina che a Vibo Città, l’amministrazione comunale ha dunque deciso che «l’evento appare meritevole anche in relazione al potenziale indotto di partecipazione che può costituire un aiuto e sostegno agli esercenti che parteciperanno». Da qui la decisione della giunta di «accogliere e fare propria l’iniziativa attraverso una collaborazione con la Ana-Ugl Calabria, concedendo alla stessa l’utilizzo dell’area occorrente all’evento e affidandone la gestione, l’organizzazione e il coordinamento al fine di predisporre e approntare tutte le attività propedeutiche e funzionali alla buona riuscita dell’evento».

LEGGI ANCHE: Mercatino di Natale a Vibo, il Comune assegna le casette di legno: ecco a chi sono andate