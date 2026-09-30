Dopo qualche anno, tornano a Vibo Valentia i grandi festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nella tradizione religiosa della città. La commemorazione affonda le proprie radici in ben 455 anni di storia dell'omonima Arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario e San Giovanni Battista, l'associazione mariana e laica più antica della città, che non ha mai interrotto la propria attività religiosa nel corso dei secoli.

La festa viene tradizionalmente celebrata la prima domenica di ottobre e rappresenta un appuntamento particolarmente sentito non soltanto dai vibonesi, ma anche da numerosi fedeli provenienti dai diversi centri della provincia, che ogni anno accorrono per rendere omaggio alla Madonna e partecipare alla sua solennità. Negli ultimi anni, la festa ha seguito solo il programma religioso, conseguentemente ai lavori di manutenzione effettuati sulla Chiesa, che non permettevano un'organizzazione tale da poter stabilire anche un programma civile.

L'assenza degli appuntamenti e degli spettacoli che da sempre accompagnano la ricorrenza aveva però lasciato un certo rammarico tra i fedeli e, in particolare, tra i confratelli dell'Arciconfraternita. Pertanto, quest'anno gli organizzatori si sono impegnati con particolare dedizione per restituire alla festa il suo tradizionale valore, sia dal punto di vista religioso che civile, avviando anche una raccolta fondi volontaria, grazie alla quale è stato possibile predisporre un programma pensato per richiamare in città il maggior numero possibile di visitatori.

I festeggiamenti si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre e vedranno come ospiti personaggi noti anche a livello nazionale. Sabato ad aprire il programma degli spettacoli sarà il duo musicale pop-urban napoletano "I Desideri", mentre la domenica sarà la volta di Antonello Costa, attore comico e cabarettista siciliano. Il momento centrale della giornata di domenica sarà rappresentato dalla processione della statua della Madonna del Rosario, che partirà alle 17:30 dalla stessa Chiesa e attraverserà le vie della città accompagnata dalla comunità.

Vibo Valentia si prepara dunque a riabbracciare una festa che rappresenta un pezzo importante della propria storia, della propria fede e della propria identità popolare. Un ritorno atteso dai confratelli e dai fedeli, nel segno di una tradizione che, dopo oltre quattro secoli e mezzo, continua a rinnovarsi e a coinvolgere intere generazioni.