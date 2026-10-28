A Vibo Valentia il ricordo di San Francesco d’Assisi passerà attraverso il canto polifonico e la parola recitata. Il Coro Polifonico “Pensieri, Musica e Parole” porterà nella chiesa di Santa Maria del Soccorso il concerto meditato “Altissimu, Onnipotente, Bon Signore!”, dedicato agli ottocento anni dalla morte del Poverello.

Musiche di monsignor Frisina e letture

Diretto dal maestro Antonio Romano, il coro sarà affiancato dal soprano Marilena Scarmozzino e da Gianni Colarusso, solista e lettore. Il programma comprende composizioni di monsignor Marco Frisina, ispirate ai testi francescani e alla spiritualità del Santo di Assisi. In scaletta “Pianto di Madonna Povertà”, “Fratello Sole e Sorella Luna”, “Altissimo Onnipotente Bon Signore” e “Preghiera Semplice”.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre 2026, alle 19, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso. La proposta intreccia musica e testi per riportare al pubblico la testimonianza di Francesco, a otto secoli dalla sua scomparsa.

Il percorso del coro

Il Coro Polifonico “Pensieri, Musica e Parole” è attivo da oltre dieci anni e ha già dedicato un concerto francescano al proprio decennale, eseguendo brani religiosi e composizioni dello stesso Romano. Il repertorio della formazione spazia dal canto sacro e profano al gregoriano, dallo spiritual e gospel alla musica popolare.