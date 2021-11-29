Successo per la 25esima giornata nazionale della Colletta alimentare, che ha visto in tutta Italia 140mila volontari davanti a quasi 11mila supermercati

Successo per 25esima giornata nazionale della colletta alimentare, quest’anno tornata in presenza. Per l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare sono scesi in campo 140mila volontari in tutta Italia, davanti a quasi 11mila supermercati. Sono stati così raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid e al maltempo in molte zone del Paese. In Calabria sono stati raccolti circa 140.000 kg di cibo, così distribuiti: 32.000 kg a Reggio Calabria, 66.000 kg a Cosenza, 9.600 a Crotone, 15.000 a Vibo e 17.000 a Catanzaro. [Continua in basso]

Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare della Calabria nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 600 strutture caritative che assistono oltre 135.000 persone.

«Rispetto al 2019, anno in cui ancora respiravamo normalità e durante il quale la Colletta in Calabria ha raccolto 155.000 kg, possiamo ritenerci molto soddisfatti», dichiara Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria. «L’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, ha fatto aumentare del 40% le richieste di aiuto da parte delle famiglie calabresi. Grazie alla generosità dei nostri conterranei siamo sempre riusciti e ancora oggi riusciamo ad esaudire tutte le richieste», afferma con soddisfazione Francesco Gerardo Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria. [Continua in basso]

«Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale», ricorda Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus.

La colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continua anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.