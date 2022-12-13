Gli allievi delle scuole medie e le loro famiglie potranno visitare l’istituto superiore per orientare la scelta del corso di studi. Prevista anche l’attività “Liceali per un giorno”

Scuola aperta per una scelta più consapevole. Questo il principio ispiratore dell’iniziativa Open Day che il prossimo venerdì, 16 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18 (programmata anche una ulteriore giornata per il 20 gennaio), si svolgerà al liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia. In questa occasione, infatti, le famiglie e i giovani studenti della provincia vibonese potranno visitare l’istituto per orientare la scelta del corso di studi nel delicato e importante passaggio dalla scuola media di primo grado a quella di secondo grado. Ad attenderli docenti e studenti del “Berto” che illustreranno ai piccoli allievi tutte le attività che si svolgono nell’istituto. Il liceo scientifico vibonese offre un’ampia scelta di indirizzi sui quali avviare il percorso di studi dell’ultimo ciclo di istruzione: l’indirizzo ordinario per coloro i quali preferiscono un iter formativo di tipo tradizionale; l’indirizzo scienze applicate, anche con curvatura biomedica, per chi predilige una preparazione più prettamente scientifica; l’indirizzo quadriennale con la possibilità di un percorso scolastico più breve anziché la normale durata quinquennale; l’indirizzo sportivo per i giovani atleti della provincia di Vibo Valentia o per gli appassionati di sport.



Durante l’Open Day le famiglie e gli studenti della scuola media di primo grado potranno assistere alle attività previste nel piano dell’offerta formativa del “Berto” attraverso dimostrazioni pratiche che si svolgeranno nei moderni e attrezzati laboratori di lingue, fisica, chimica, biologia, robotica e informatica. Ma c’è di più, coloro i quali aderiranno all’iniziativa “Liceali per un giorno” potranno vivere una intera giornata da studente del liceo scientifico, nel corso della quale potranno partecipare alle lezioni curriculari in classe e prendere parte alle numerose altre iniziative previste nel corso della consueta attività didattica. [Continua in basso]

La dirigente Bevilacqua: «Il “Berto” è sempre stato all’avanguardia»

«Il liceo scientifico Berto – ha dichiarato la dirigente scolastica Licia Bevilacqua – si è sempre distinto per la qualità dell’esperienza formativa offerta ai suoi allievi. Molti dei nostri studenti hanno vinto competizioni scolastiche a livello nazionale e anche internazionale. I nostri studenti affrontano i loro coetanei in competizioni di dibattito, in olimpiadi di filosofia, fisica, matematica, scienze, astronomia, in campionati sportivi e di problem solving, raggiungendo traguardi eccellenti. Segno evidente questo dell’altamente qualificata e qualificante preparazione culturale che viene quotidianamente fornita agli alunni. La società a noi contemporanea impone standard di competenza sempre più alti nel processo di crescita dei ragazzi. E in questo campo il “Berto” ha sempre dimostrato di essere all’avanguardia, accettando – ha concluso la dirigente – e facendo proprie le sfide culturali che vengono proposte con l’unico obiettivo di accompagnare gli studenti in un iter educativo che possa dare loro basi concrete e solide su cui costruire il proprio futuro».