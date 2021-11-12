Promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Consegnati gli attestati di partecipazione agli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa

Presso l’istituto alberghiero “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, a conclusione della IV edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli istituti scolastici della provincia che hanno aderito all’iniziativa. Durante la cerimonia, alla presenza degli alunni e dei referenti scolastici, sono stati proiettati i filmati che erano stati inviati al Ministero dell’Interno per la partecipazione al concorso nazionale e a tutti gli alunni è stato consegnato un attestato di partecipazione. Inoltre, è stata rinnovata la volontà e l’impegno a proseguire nella proficua collaborazione tra Polizia di Stato e mondo della scuola, programmando il prossimo incontro per giovedì 25 novembre, alla Scuola allievi agenti di Polizia di Vibo Valentia, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.