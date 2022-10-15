L'attore, già vincitore del David di Donatello, incontrerà i giornalisti lunedì 24 ottobre alle 14:30 al Comune di Monterosso

Vi è grande attesa a Monterosso Calabro e a Briatico per l’arrivo di Alessandro Haber, famoso attore (vincitore di un David di Donatello, di un Globo d’oro e di cinque Nastri d’Argento) che sarà nel cast del film “Aldilà del mare” del regista Massimo Ivan Falsetta, le cui riprese si svolgeranno nei due centri del Vibonese. [Continua in basso]

Il cortometraggio, prodotto da A.C.Ar.i. associazione culturale in coproduzione con CiaKalabria e con Paola Massa, vanta il finanziamento della fondazione Calabria Film Commission. “Aldilà del mare” affronta lo spinoso tema del traffico di organi: la magistrale direzione di Falsetta, lo spessore interpretativo di Haber e il talento innato del piccolo co-protagonista Mones Abu Salah conferiranno al film il giusto pathos. Haber incontrerà i giornalisti calabresi in un’apposita conferenza stampa, indetta per lunedì 24 ottobre alle 14:30 al Comune di Monterosso Calabro. All’evento saranno presenti anche il regista, l’attore Comito, il commissario straordinario di Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco di Monterosso Antonio Giacomo Lampasi e il sindaco di Briatico Lidio Vallone.