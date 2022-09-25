Il quarto appuntamento del Filagramma Music Festival 2022, promosso da Ama Calabria e dall’associazione Filagramma con la collaborazione dell’amministrazione comunale

Domani, lunedì 26 settembre, avrà luogo, alle ore 18,30, presso l’auditorium comunale di Filadelfia, il quarto appuntamento del Filagramma Music Festival 2022, promosso congiuntamente da Ama Calabria e dall’associazione culturale musicale Filagramma di Filadelfia con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Filadelfia. Protagonista della serata il duo composto dal soprano Giulia Pollice e della pianista Rosangela Longo. Di particolare interesse il programma intitolato “Le serenate” con aria da camera di Ernest Chausson, Léo Delibes, Henri Duparc, Gustav Mahler, Johannes Brahms, Francesco Cilea, Richard Strauss, Francesco Paolo Tosti, Pietro Mascagni, Edward Elgar e Riccardo Zandonai. Giulia Pollice, nata il 29 agosto del 1999, nel luglio 2018 ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme. Nel luglio 2020 ha conseguito con lode la laurea triennale in canto lirico presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca”, ed attualmente frequenta presso il medesimo Conservatorio l’ultimo anno del corso di laurea biennale in canto lirico, nella classe del Maestro Inés Francisca Salazar. Ha seguito corsi di Canto con Cristina Baggio, Laura Cherici e Lucrezia Messa e di dizione con Patrizia La Fonte. Ha interpretato le meditazioni di monsignor Gaetano Currà nel progetto Crux Gloria, promosso dal Conservatorio “Torrefranca” per i concerti in preparazione della Santa Pasqua (edizioni 2018 e 2019). Si è esibita nel Vib’Opera Giovani 2019 interpretando In uomini, in soldati di W. A. Mozart, e con l’orchestra da camera “Leonardo da Vinci”, Lascia che io pianga di G.F. Haendel e Ave Maria di G. Caccini.



Ha tenuto ulteriori concerti tra cui il programma, La voce di Ofelia, Venezia nel 1800 negli anni 2020 e 2021. Grazie alla sua passione per il teatro, coltivata durante gli anni del liceo, ha partecipato a due edizioni del concorso nazionale Gerione tenuto a Campagna e, con lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare ha ottenuto il primo premio; in seguito ha frequentato corsi estivi ed invernali presso la Civica scuola di teatro “Paolo Grassi” a Milano. Per la televisione, nel 2018 diretta da Ricky Tognazzi ha realizzato una figurazione speciale nella fiction La vita promessaper Rai 1 e nel 2019 nella fiction L’amore strappato per Mediaset. Ha collaborato con l’Ensemble dell’orchestra “La Grecia” in qualità di voce recitante negli spettacoli Le incredibili avventure di Mister Fogg e L’altro Mozart. [Continua in basso]

Rosangela Longo, pianista calabrese, si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, sezione staccata di Vibo Valentia. Ha tenuto concerti in varie istituzioni italiane esibendosi come solista, in duo pianistico, vocale, violino e violoncello, flauto e sassofono, prediligendo sempre maggiormente le formazioni da camera. Dal 1998 è docente accompagnatore al Pianoforte presso il Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha collaborato, nel corso degli anni, con il tenore Renato Francesconi, il soprano Gabriella Morigi, il soprano Patrizia Pace, il mezzosoprano Chiara Chialli, il mezzosoprano Patrizia Patelmo, il tenore Francesco Anile, il soprano Cristina Baggio e il tenore Raul Hernandez Martinez. Collabora, in qualità di pianista accompagnatore, in master di Canto, Archi e Fiati. Attualmente è docente di Pratica dell’accompagnamento presso il Conservatorio “Torrefranca”.