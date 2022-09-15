Il sindaco Pititto e gli assessori comunali si sono recati in tutti i plessi per salutare gli alunni. Segnalibri colorati per ogni allievo ed una mascotte per i bambini dell'infanzia

Visita del primo cittadino, Sergio Pititto, in tutte le classi degli istituti scolastici di Pizzo. Il primo cittadino, accompagnato dai componenti dell’amministrazione comunale, ha fatto tappa in ogni scuola, da quella d’infanzia sino all’Istituto Tecnico Nautico. L’amministrazione comunale, come augurio di buon inizio anno scolastico, ha voluto regalare ad ogni studente un segnalibro su cui è stata incisa una frase di Nelson Mandela: “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo”. [Continua in basso]

I bambini della scuola dell’infanzia sono stati inoltre accolti dalla simpatica mascotte di Big Bunny. A loro, invece, sono stati regalati dei kit di colori, così da allietare maggiormente il loro primo giorno di scuola. «Oggi abbiamo trascorso una bellissima giornata in compagnia dei nostri ragazzi. L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Sergio Pititto – ci ha tenuto a visitare ogni classe di Pizzo e omaggiare gli alunni con dei piccoli gadget. Grazie agli alunni, al dirigente scolastico, ai docenti, al personale, all’intera comunità scolastica e alla nostra mascot Big Bunny che ci ha accompagnato a salutare tutti i bambini nel primo giorno di scuola dell’infanzia. Buon anno scolastico a tutti».