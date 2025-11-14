I nuclei familiari coinvolti vivranno un’esperienza immersiva di due giorni tra arteterapia, ceramica, musica e momenti di dialogo, in un contesto naturale protetto. L’iniziativa è promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in collaborazione con la Regione

Prenderà il via domani l’incontro di due giorni organizzato dall’Ambito territoriale Sociale (Ats) di Spilinga e rivolto alle 20 famiglie partecipanti al programma “Pippi”, il percorso nazionale dedicato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori e al sostegno delle famiglie in difficoltà. L’iniziativa, sostenuta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Calabria, si svolgerà in un agriturismo immerso nel verde tra Spilinga e Ricadi, scelto come spazio accogliente e protetto dove vivere un’esperienza intensiva di condivisione e sostegno reciproco. L’Ats di Spilinga, che comprende i Comuni di Ricadi, Tropea, Limbadi, Nicotera, Joppolo, Parghelia, Zambrone, Briatico, Filandari, San Calogero, Rombiolo, Drapia, Zungri, Zaccanopoli e Cessaniti, punta con questa iniziativa a rafforzare i legami tra genitori e figli attraverso attività mirate e momenti guidati dall’équipe del programma “Pippi” (Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione).

Nel corso del weekend sono previsti laboratori di arteterapia e ceramica, sessioni dedicate al Rap e al ritmo, oltre a circle time pensati per favorire l’ascolto, la narrazione e la costruzione di nuove consapevolezze. Un programma intenso che mette al centro l’esperienza diretta, il gioco, la creatività e il dialogo come strumenti per migliorare le competenze genitoriali e promuovere relazioni familiari più solide.

L’incontro rappresenta uno dei momenti più significativi dell’intero percorso “Pippi”, che a livello nazionale accompagna le famiglie con figli tra 0 e 11 anni in situazioni di fragilità, offrendo supporto domiciliare, famiglie d’appoggio e gruppi di confronto con operatori ed educatori. L’obiettivo è di costruire una rete di fiducia stabile, prevenire l’allontanamento dei minori e rafforzare la capacità dei nuclei familiari di affrontare le difficoltà. Due giorni intensi, dunque, destinati a creare connessioni e a condividere esperienze ed emozioni, nella consapevolezza che il cambiamento nasce all’interno di relazioni di cura, fiducia e collaborazione.