L’ex sindaco di Napoli, nonché già candidato alla presidenza della Regione Calabria nel 2021, parlerà della sua città, in particolare del periodo in cui è stato il primo cittadino

Sabato, 23 luglio, alle ore 21:00, nella terrazza del Castello Murat di Pizzo, Luigi De Magistris, ex pubblico ministero ed europarlamentare, nonché sindaco più longevo della storia di Napoli (dal 2011 al 2021) e candidato presidente alle scorse elezioni regionali, presenterà il suo ultimo libro “Attraverso Napoli, 10 anni di passione”. Modereranno l’evento Nancy Valente e Silvio Primerano, ed interverranno Antonio Lo Schiavo (consigliere regionale della Calabria) e naturalmente l’autore Luigi De Magistris. Sarà presente anche il sindaco di Pizzo Sergio Pititto per i saluti. L’evento è organizzato da Marotta&Cafiero editori, dall’associazione Kairos e dal Comune di Pizzo. [Continua in basso]

Nella descrizione del volume si legge: «In questo libro, con fotografie e racconti, ci sono pezzi della storia di Napoli dal 2011 al 2021. Gli anni con Luigi de Magistris sindaco. Napoli protagonista. Con il suo corpo, la sua anima, il suo cuore. E soprattutto con il popolo, con i napoletani. Dalla città dei rifiuti alla Napoli della cultura e del turismo. Dalla rassegnazione alla partecipazione popolare. Dall’abbandono dei luoghi al recupero degli spazi. La città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, degli eventi internazionali, ma anche della sofferenza, dei delitti. La Napoli assediata, ma anche la città del riscatto: i cittadini che si ribellano alle prepotenze, la lotta contro il debito ingiusto, per i diritti e per le libertà civili. Da Maradona a Sophia Loren, passando per Pino Daniele, attraverso Napoli ritroviamo il cammino di una vita vissuta e da vivere, in una comunità con pregi e difetti, vizi e virtù».