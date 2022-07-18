Iniziativa del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo e in collaborazione con la Cooperativa Kairos e l’amministrazione comunale napitina

“Napoli oggi è un’altra città. Non è più piegata e vilipesa. È una metropoli orgogliosa di aver ritrovato la propria identità”. È questa la frase che meglio sintetizza lo spirito del libro “Attraverso Napoli. 10 anni di passione”, di Luigi De Magistris, che verrà presentato sabato 23 luglio alle ore 21 a Pizzo, sulla terrazza del Castello Murat, su iniziativa del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo e in collaborazione con la Cooperativa Kairos e il Comune di Pizzo Calabro. Alla presenza dell’autore, all’evento prenderanno parte Nancy Valente e Silvio Primerano, in veste di moderatori, e porterà i suoi saluti istituzionali il sindaco di Pizzo Sergio Pititto. Interverrà, in un dialogo con l’autore, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. [Continua in basso]

Nel libro dell’ex primo cittadino partenopeo, pubblicato da Marotta&Cafiero editori di Scampia, con la prefazione di Valeria Parrella, in oltre 80 fotografie e racconti si descrivono pezzi della storia di Napoli dal 2011 al 2021. Gli anni con Luigi De Magistris sindaco. «Napoli protagonista – si legge nella sinossi -. Con il suo corpo, la sua anima, il suo cuore. E soprattutto con il popolo, con i napoletani. Dalla città dei rifiuti alla Napoli della cultura e del turismo. Dalla rassegnazione alla partecipazione popolare. Dall’abbandono dei luoghi al recupero degli spazi. La città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, degli eventi internazionali, ma anche della sofferenza, dei delitti. La Napoli assediata, ma anche la città del riscatto: i cittadini che si ribellano alle prepotenze, la lotta contro il debito ingiusto, per i diritti e per le libertà civili. Da Maradona a Sophia Loren, passando per Pino Daniele, attraverso Napoli ritroviamo il cammino di una vita vissuta e da vivere, in una comunità con pregi e difetti, vizi e virtù».



L’autore. Luigi De Magistris è nato a Napoli il 20 giugno 1967. Per quindici anni pubblico ministero e per due anni parlamentare europeo, è stato il sindaco più longevo della storia partenopea: dieci anni e mezzo di governo, dal 2011 al 2021. Nel 2021 si è candidato alla presidenza della Regione Calabria a capo di un polo civico che ha ottenuto il 16 per cento dei consensi arrivando ad eleggere due consiglieri regionali. Oggi è impegnato in campo politico e giuridico per “la costruzione di un Paese più giusto”.