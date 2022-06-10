Un nuovo appuntamento organizzato da Ama Calabria e dall’associazione Filagramma. Sarà il noto maestro Eliseo Castriglianò a dirigere il complesso musicale

Domani, alle ore 18:30, nell'auditorium comunale di Filadelfia, si terrà un nuovo appuntamento musicale della stagione congiuntamente organizzata da Ama Calabria e dall'associazione Filagramma con il sostegno del MiC, direzione generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria. Protagonista della serata l'orchestra sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia diretta dal maestro Eliseo Castriglianò.

Come detto, dunque, «a dirigere l’orchestra sinfonica sarà il docente Eliseo Castrignanò, già apprezzato lo scorso anno per l’impegno e la professionalità con cui affronta il non facile compito di guidare un complesso composto da giovani che devono acquisire esperienza nel lavorare insieme». Nato a Lecce, Eliseo Castriglianò ha studiato direzione d’orchestra sotto la guida di Fabrizio Dorsi, Piero Bellugi, Bruno Aprera e Nicola Samale, seguendo i corsi di specializzazione presso la fondazione “I Pomeriggi Musicali” di Milano, i corsi di alto perfezionamento presso la “Scuola di Musica di Fiesole” dove è risultato vincitore della prestigiosa borsa di studio intitolata a Carlo Maria Giulini, e presso la “Royal Danish Academy of Music” di Copenhagen tenuti da Markus Lehtinen e da Jorma Panula. Ha conseguito il master in “Direzione d’orchestra” presso il conservatorio Umberto Giordano di Foggia con Donato Renzetti, Bruno Bartoletti, Lu Jia, Lior Shambadal, che gli hanno assegnato all’unanimità la borsa di studio come miglior allievo del corso. Al debutto sul podio è stato salutato dalla critica come “una delle promesse più interessanti della nuova scena musicale italiana“.



Dirige indistintamente repertorio di sinfonico, operistico e il balletto, e ha un repertorio che spazia da Benjamin Britten a Manuel de Falla, da Johann Sebastian Bach a Michael Nyman, del quale ha diretto la prima assoluta italiana della Sinfonia n. 2. In qualità di direttore ospite, ha diretto i solisti dell’accademia del Teatro alla Scala, il coro e l’orchestra del Bergamo Musica Festival, l’orchestra del teatro lirico di Cagliari, l’orchestra sinfonica della fondazione “Tito Schipa” di Lecce, l’orchestra del teatro di Kiev, l’orchestra della Provincia di Bari, l’orchestra dell’Opera di Cluj, l’orchestra della Magna Grecia di Taranto, la “Danish Radio Symphony Orchestra” di Copenhagen, l’orchestra della Radio di Atene, la “Kapu Bandi Orchestra” di Helsinki, l’orchestra sinfonica di Bourgas e nel 2015 ha debuttato al Teatro Regio di Parma nell’ambito del “Festival Verdi” dirigendo un concerto lirico-sinfonico con i vincitori del concorso internazionale Voci verdiane “Città di Busseto”, ottenendo ottimi consensi di pubblico e di critica. Fra gli artisti con cui collabora si ricordano, fra gli altri, Roberto Cappello, Benedetto Lupo, Beatrice Rana, Paata Burchuladze, Roberto De Candia, Valeria Esposito, Raùl Giménez, Gregory Kunde, Bruno Praticò, Désirée Rancatore, Lorenzo Regazzo, Katia Ricciarelli, Dimitra Theodossiou. Incide per l’etichetta Naxos ed attualmente è il direttore musicale dell’Orpheo Ensemble nel Salento.

In occasione del centenario dell’invenzione del vibrafono, il programma dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio è interamente dedicato a concerto solistici di questo strumento e orchestra: ad eseguire il concertino “Fur Vibraphon und Streichorchester” di Sigfried Fink l’allieva Jona Muscia, il concerto per Vibrafono e orchestra d’Archi di Davide Summaria l’allievo Marco Ginese e il concerto n.1 for Vibraphone and Orchestra di Ney Rosauro l’allievo Giuseppe Maiorana.

«Sarà una bella e rara occasione musicale che permetterà anche di apprezzare l’altissimo livello della classe di percussioni del conservatorio affidato al magistero di Vittorino Naso» anticipano gli organizzatori.