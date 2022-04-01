Per il secondo anno di seguito sarà il Liceo scientifico del capoluogo a rappresentare la Calabria nella parte conclusiva della competizione filosofica

Il liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia, diretto dalla dirigente scolastica Caterina Calabrese, pronto per la fase nazionale delle olimpiadi della filosofia. L’alunno Antonio Pasceri, della classe quarta sezione C, ha vinto la fase regionale che si è disputata nei giorni scorsi tra tutti i licei delle province calabresi, e porterà alto il nome della provincia di Vibo Valentia nella fase nazionale. Per il secondo anno di seguito sarà, infatti, il Liceo scientifico di Vibo Valentia a rappresentare la Calabria nella parte conclusiva della competizione filosofica. Le Olimpiadi di Filosofia sono competizioni rivolte a studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado per promuovere e sostenere le potenzialità formative della filosofia. La competizione è inserita nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione.



La partecipazione della prestigiosa istituzione scolastica vibonese alla importante competizione promossa dal Miur si pone come principale finalità quella di raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini. In particolare, la selezione regionale ha visto lo studente vibonese cimentarsi nella stesura di un saggio argomentativo sul ruolo e sull’importanza del linguaggio in Hobbes come strumento di conoscenza, di comunicazione e come fondamento dell’organizzazione sociale. Argomento non semplice né di facile trattazione, ma che l’allievo è riuscito ad esplicitare attraverso una serie di passaggi logici che gli hanno consentito di argomentare la sua tesi, utilizzando la terminologia specifica della disciplina. [Continua in basso]

La valutazione dell’elaborato mirava anche e soprattutto all’esame delle competenze di analisi critica che l’allievo ha, evidentemente, acquisito grazie alle sue capacità personali ma anche grazie al supporto di un percorso di studi qualificato e qualificante. Il prestigioso traguardo raggiunto dallo studente vibonese si inserisce a pieno titolo tra i tanti positivi risultati conseguiti dagli studenti del “Berto” in numerose altre competizioni a carattere nazionale e internazionale che li hanno visti protagonisti nel corso di questo anno scolastico.