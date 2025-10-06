Poste Italiane ha annunciato l’avvio degli interventi di manutenzione straordinaria nell’ufficio di via Cocca, a Briatico, nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. L’iniziativa, rivolta ai Comuni con meno di 15mila abitanti, mira a «semplificare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e a ridurre il divario digitale», si legge nel comunicato stampa diffuso da Poste italiane spa.

Durante il periodo dei lavori, «la continuità del servizio sarà garantita da una sede temporanea allestita nelle immediate vicinanze dell’ufficio originario. La struttura provvisoria sarà dotata di sportello Atm attivo 24 ore su 24 e osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 13:35, e il sabato fino alle ore 12:35».

Il progetto “Polis” prevede l’erogazione di diversi servizi, tra cui quelli dell’Inps e del ministero della Giustizia, certificati anagrafici e di stato civile, rilascio del passaporto elettronico e attribuzione del codice fiscale per i neonati. «L’intervento si inserisce nel piano di Poste Italiane volto a favorire la coesione territoriale e sociale, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici».