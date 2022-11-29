Le attività predisposte dal Comune per consentire il ripristino delle minime condizioni di sicurezza. Alcune abitazioni risultano ancora difficilmente raggiungibili a causa dello stato delle carreggiate. Chiesto lo stato di emergenza

Da giorni il Comune di Briatico sta intervenendo nelle zone più colpite dall’ondata di maltempo del 22 novembre scorso. Si cerca, coi mezzi e le risorse a disposizione, di ripristinare le minime condizioni di sicurezza per l’accesso in alcune località o per assicurare la viabilità: «Intanto abbiamo emanato ordinanza di divieto di accesso al molo e a zona Safò. In particolare – spiega il sindaco Lidio Vallone – nella zona del porticciolo la furia del mare è riuscita a spostare i massi che si sono posizionati al centro del molo ostruendo il passaggio. I pescatori ci hanno chiesto di intervenire per rimuoverli e ripristinare quantomeno la viabilità fino ai punti di attracco». Così è stato effettuato un primissimo intervento per consentire ai pescatori di tornare a lavorare nonostante i considerevoli danni subiti all’intero borgo marinaro. [Continua in basso]

La richiesta dello stato di emergenza

Altre attività hanno riguardato «la rimozione dei pericoli in zona Scrugli». E non solo: «Insieme ai tecnici comunali abbiamo effettuato un sopralluogo e predisposto lavori di somma urgenza per la strada Farci che collega le frazioni San Leo e San Costantino. Si tratta di una strada interpoderale che unisce diverse zone agricoli e anche abitazioni. Il maltempo ha completamente devastato parte della carreggiata. Alcune case sono difficilmente raggiungibili anche a piedi», evidenzia il sindaco. Non solo costa, dunque. Disagi si sono registrati anche nelle frazioni interne: «I danni sono stati significativi. Ieri abbiamo richiesto lo stato di emergenza e oggi abbiamo effettuato un passaggio con la Protezione civile per comprendere l’iter da seguire. Attendiamo riscontri dalla Regione, senza risorse – conclude il sindaco – sarà difficile dare risposte concrete alla comunità».

