Kyra, un'Akita Inu di poco più di un anno, è sparita dal giorno di Pasquetta. La disperazione dei padroni che offrono una ricompensa a chi la ritroverà

Una cagnolina di poco più di un anno, Kyra, è scomparsa da Pizzo, lasciando nello sconforto la sua famiglia. «I miei figli sono affranti dal dolore» spiega il padre, Jose Scarmozzino, che dopo tante ricerche ora lancia un appello pubblico, offrendo anche una lauta ricompensa a chi riporterà a casa la loro amica a quattro zampe.

La scomparsa risale a giorno di Pasquetta, quando intorno a mezzogiorno Kyra – un’Akita Inu bianca di un anno e due mesi – si è allontanata insieme all’altra cagnetta di casa, Shaila – una meticcia di due anni. Le due sono state avvistate subito dopo in via Nazionale, di fronte L’Aquilone, e subito sono partite le ricerche in tutte le direzioni fino a mezzanotte inoltrata, ma le cagnette sembravano sparite nel nulla.



Il giorno dopo, alle 10 del mattino, la meticcia è tornata a casa stremata: «Sembrava aver fatto molta strada, forse senza riuscire più a trovare le tracce della sorellastra – spiega l’uomo -. La nostra Kyra non sopportava il collare ed è probabile che qualcuno, vedendola così bella, l’abbia presa per portarla con sé». Quindi, l’invito: «Chiunque la riporterà a casa dalla sua famiglia verrà ricompensato con mille euro e ringraziato».