In una settimana raccolte 508 adesioni tra il capoluogo e i comuni limitrofi: il progetto di sensibilizzazione “trasforma” ogni alberello in acqua potabile, cure e kit di emergenza per i bambini più vulnerabili

In Italia, come nel resto del mondo, milioni di bambini rischiano la vita ogni giorno a causa di conflitti, povertà, malnutrizione e malattie curabili. Una situazione drammatica che richiede azioni concrete. La Campagna Ulivo 2025 di Unicef ha rappresentato una risposta efficace e simbolica, trasformando un piccolo gesto in un grande aiuto concreto.

«Con l’acquisto di una sola piantina d’ulivo, al costo di 15 euro, è possibile fornire 1.875 compresse per la potabilizzazione dell’acqua», spiega un volontario del Comitato di Vibo Valentia. «Con due piantine, invece, si possono distribuire 90 bustine di alimento terapeutico per curare bambini affetti da malnutrizione, e con quattro piantine si arriva a consegnare sei kit di emergenza completi di cibo, medicine, coperte, latte e acqua pulita».

Dal 27 settembre al 2 ottobre, i volontari Unicef sono scesi in piazza in tutta Italia, e anche nella provincia di Vibo Valentia la risposta è stata straordinaria. Vibo Valentia, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Dasà, Arena e Pizzo hanno visto i banchetti solidali animare le piazze, con i cittadini pronti a sostenere l’iniziativa acquistando le piantine di ulivo, simbolo di pace, speranza e futuro.

Particolarmente significativo il contributo dei Vigili del Fuoco, già Ambasciatori Unicef, che hanno distribuito ben 45 piantine. «È bello vedere come la comunità si stringa attorno a cause così importanti», commenta un volontario locale, «ogni piantina venduta rappresenta un aiuto concreto per i bambini che più hanno bisogno».

La Provincia di Vibo Valentia si è dimostrata generosa: tra le prenotazioni e gli acquisti diretti in piazza, sono state distribuite 508 piantine, un risultato che conferma l’attenzione e la sensibilità del territorio verso le iniziative di solidarietà.

Con la Campagna Ulivo 2025, il Comitato di Vibo Valentia riafferma il proprio ruolo attivo sul territorio e porta avanti con passione la missione di Unicef: «Difendere i diritti di ogni bambino, ovunque e senza distinzioni».