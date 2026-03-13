Passi in avanti a Tropea per la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito sul viale Raf Vallone in località Marina Vescovado. La Commissione straordinaria che gestisce attualmente il Municipio (essendo stai gli organi elettivi sciolti per infiltrazioni mafiose) ha infatti dichiarato “l’interesse pubblico” rispetto alla proposta presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica-Asd Città di Tropea per la riqualificazione del campo sportivo e la successiva gestione. Il progetto è stato inserito negli atti di programmazione dell’ente ed a carico del Comune non è previsto alcun contributo. Ai fini della stipula della convenzione dovrà quindi ora essere preliminarmente presentato il progetto esecutivo, approvato con formale atto della giunta Comunale, completo dei pareri di competenza, in ottemperanza a tutte le prescrizioni o richieste eventualmente espresse dai vari enti sulla progettazione. Per tali adempimenti, la Commissione straordinaria ha demandato al responsabile dell’Area 4 “Gestione del Territorio”, il quale dovrà altresì attivare l’alta sorveglianza sui lavori con particolare riferimento alla specificità dell’impianto e alla salvaguardia dell’uso a cui è destinato, fermo restando che tutti gli oneri tecnici per progettazione, direzione lavori e collaudo e certificato di regolare esecuzione restano a carico del concessionario.

L’iter seguito e i costi

La Commissione straordinaria ha fatto subito presente che la gestione del campo sportivo in località Marina del Vescovado, “per il quale si ritiene di dover procedere ad una valorizzazione immediata”, non è in grado di produrre alcun reddito ed è, pertanto, privo di rilevanza economica. Per tali motivi si è cercato di individuare idonei interlocutori, in grado di garantire una gestione finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva, garantendo nel contempo la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa in un’ottica di soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Da qui il riconoscimento di interesse pubblico nell’ottica di attivazione di un processo di sviluppo del territorio attraverso la realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio e il perseguimento di obiettivi di utilità sociale, sportiva e ricreativa.

Dal Piano economico-finanziario presentato dalla Asd Tropea, l’investimento previsto è stimato in 38.500,00 euro per una durata contrattuale dell’affidamento in gestione pari a 3 anni e 9 mesi, tempo ritenuto necessario per ammortizzare gli investimenti da sostenere per la riqualificazione e sviluppare un modello organizzativo-gestionale efficiente e sostenibile. La proposta presentata dalla Asd Tropea è stata quindi ritenuta in linea con gli obiettivi del Comune che, attraverso l’attivazione di procedure di partenariato pubblico-privato, mira così a favorire l’ammodernamento dell’impianto sportivo venendo incontro alle esigenze della collettività. Una proposta, dunque, che soddisfa le esigenze dell’amministrazione comunale sia sotto il profilo della riqualificazione, ammodernamento e sicurezza dell’impianto, sia sotto il profilo della successiva gestione del servizio con conseguente allocazione dei rischi (domanda, offerta, disponibilità) a carico del concessionario. Passi in avanti concreti per riportare in vita una struttura che da decenni attende una riqualificazione adeguata e una gestione proficua.