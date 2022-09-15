Attualmente occupato quasi interamente da parcheggi con le strisce blu, è molto frequentato e dà accesso a una delle spiagge più belle della Calabria

Presto il piazzale antistante la spiaggia di Grotticelle – nel comune di Ricadi, una delle più belle di tutta la Costa degli Dei e anche della Calabria – avrà un nuovo volto. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo di ammodernamento dell’area. Una storia che trae origine nel 2020, quando fu dato il via libera al progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale. Poi, nel febbraio 2022 la decisione di affidare l’incarico a un professionista per la Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. I lavori verranno a costare complessivamente 100mila euro, cifra già impegnata sul bilancio del 2021.

Attualmente il piazzale, di proprietà del Comune, è occupato quasi interamente da un parcheggio – che durante i mesi estivi è a pagamento (ben due euro all’ora) – delimitato dalle sole strisce blu. Si tratta di un’area parecchio frequentata dalla gente del posto, e non solo, anche d’inverno, grazie all’accesso alla spiaggia e alla vista sul celebre Capo. Il progetto, e dunque il modo in cui il piazzale sarà ammodernato e cambierà volto, non è stato ancora reso noto.

LEGGI ANCHE: Il Flag dello Stretto a Ricadi con “Vivere con il mare, valorizzare il patrimonio costiero”

Ricadi: le foto trappole incastrano gli autori dello scempio ambientale – Video