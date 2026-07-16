Una foto in controluce sui profili social dell’Amministrazione e l’invito a indovinare la star di “Un’estate da sogno”. Il mistero però è durato pochissimo: Vivo Concerti aveva già inserito la tappa vibonese nel calendario del cantante

Forse è un cliffhanger, cioè un espediente narrativo utilizzato per lasciare il pubblico con il fiato sospeso, uscito male. Forse è un’ingenuità comunicativa. O, più probabilmente, è soltanto l’applicazione di una delle massime del marketing: «Nel bene o nel male, basta che se ne parli».

Fatto sta che è durata pochissimo la suspense innescata dal Comune di Vibo Valentia sull’identità dell’artista che il 18 agosto si esibirà a Vibo Marina nell’ambito della manifestazione “Un’estate da sogno”. Anzi, il mistero non c’è mai stato: sarà il cantautore e produttore discografico romano Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio, a esibirsi nella «magnifica cornice», come si dice. Ingresso gratuito, of course.

L’annuncio era già online

Mercoledì 15 luglio il Comune ha pubblicato sui propri canali social una foto con il profilo del cantante in controluce, promettendo di svelarne il nome sabato 18 luglio. Nel frattempo, l’Amministrazione invitava gli utenti a indovinare. Alla maggioranza di loro è bastato un attimo per centrare il nome.

La circostanza curiosa è che, mentre l’Amministrazione Romeo lanciava l’interrogativo sull’identità dell’ospite, Vivo Concerti aveva già annunciato la tappa vibonese di Carl Brave.

Poco male, non ci sarà più alcuna suspense, ma resta l’attesa per un artista molto amato e apprezzato, che ha già collezionato 40 dischi di platino e 16 dischi d’oro, destinato a richiamare a Vibo Marina migliaia di persone.