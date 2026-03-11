Quattro giovani, tre calabresi e un siciliano, divisi tra Vibo Valentia, Maida e Messina, hanno deciso di dare vita a un progetto innovativo dedicato al mondo del volontariato e del Terzo Settore. Si chiamano Giuseppe Tiano, Mattia Zangari, Francesco Di Bella e Pietro Pellegrino e, dalla collaborazione tra esperienze diverse ma unite dalla stessa passione per l’impegno sociale, è nato TrovaCentro.eu, una piattaforma online pensata per diventare un punto di riferimento per enti, volontari e cittadini.

L’idea nasce da un’esigenza concreta: ancora oggi non esiste un luogo unico dove poter trovare facilmente associazioni, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo Settore e realtà sociali attive sul territorio nazionale. Spesso chi vuole fare volontariato non sa a chi rivolgersi e molte associazioni fanno fatica a farsi conoscere. Da questa mancanza è nato il progetto TrovaCentro.eu, sviluppato in modo indipendente dai quattro giovani tra Calabria e Sicilia, che hanno deciso di mettere competenze giuridiche, informatiche e organizzative al servizio della comunità.

TrovaCentro.eu è una piattaforma gratuita che consente agli enti del Terzo Settore di registrarsi, inserire le proprie sedi, descrivere le attività svolte e rendersi facilmente trovabili online. Allo stesso tempo, volontari, cittadini e famiglie possono cercare in modo semplice le realtà presenti nella propria zona, filtrando (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), enti del Terzo Settore (Ets), enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso e reti associative, ma anche realtà solidali e associative non ancora iscritte al Runts.

L’obiettivo del progetto è creare un vero e proprio hub digitale nazionale del Terzo Settore, accessibile a tutti, capace di mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi ogni giorno si impegna per offrirlo e chi vuole dedicare il proprio tempo al volontariato con le organizzazioni che ne hanno bisogno. Non si tratta di un’iniziativa legata a un singolo territorio, ma di una piattaforma aperta a tutta Italia, nata nel Sud ma pensata per essere utilizzata da enti e cittadini su scala nazionale. «Abbiamo iniziato questo progetto perché ci siamo resi conto che mancava uno strumento semplice, moderno e accessibile per il mondo del sociale» spiegano i fondatori. «TrovaCentro.eu vuole essere una casa comune per il Terzo Settore, uno spazio dove ogni ente può farsi conoscere e ogni cittadino può trovare facilmente come partecipare». La registrazione alla piattaforma è gratuita e può essere effettuata direttamente online. Per maggiori informazioni: www.trovacentro.eu