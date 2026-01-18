A Vibo Valentia cresce l’attesa per l’apertura ufficiale del nuovo Centro Famiglia, la nuova struttura realizzata dal Comune dinnanzi all’Oratorio dei Salesiani e completata nei giorni scorsi, che promette di diventare un punto di riferimento per la comunità. Nel frattempo, il Forum delle Famiglie e le associazioni provinciali coinvolte esprimono soddisfazione per il completamento dei lavori e per le opportunità offerte dalla nuova sede.

Soddisfazione dei referenti provinciali

Onofrio Casuscelli, per il Forum delle Famiglie, Maria Teresa Sirgiovanni per l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (Anfn) e Marisa Labate per Age hanno sottolineato come l’edificio rappresenti «una struttura rinnovata nella logistica e nelle professionalità, che deve essere anche una rete tra enti e associazioni». «Investire sui Centri famiglia è investire sul futuro», hanno aggiunto, ricordando la collaborazione già avviata con il sindaco Enzo Romeo e l’assessora Lorenza Sgrugli nei mesi scorsi.

Un ruolo innovativo per le famiglie

I rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato il ruolo innovativo del Centro, che «supera la logica assistenziale ed emergenziale degli interventi sulle famiglie, riconoscendo le famiglie come soggetti capaci di contribuire al bene comune». Hanno confermato inoltre la loro disponibilità a collaborare per identificare bisogni e necessità, con particolare attenzione alle aree interne e alle famiglie più fragili, promuovendo iniziative e politiche di sostegno.

Punto di riferimento per il territorio

Secondo Casuscelli, Sirgiovanni e Labate, il Centro Famiglia rappresenta «uno spazio definito e permanente al quale le famiglie possono fare riferimento per trovare informazione, formazione, supporto e accompagnamento alla genitorialità». «Perché quando una famiglia cresce, cresce l’intera comunità», hanno concluso i tre referenti, ribadendo come la struttura possa diventare un vero e proprio «centro pulsante» per il territorio.