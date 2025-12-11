Un corso per conseguire la certificazione per l’utilizzo del defibrillatore. È quello organizzato dal Comune di Drapia in collaborazione con l’associazione “Drapia in corso” e i volontari locali del servizio civile. La presentazione del corso è in programma per venerdì 12 dicembre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Drapia. Interverranno all’evento il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, l’avvocato Antonio Furchì, presidente della Pro Loco di Drapia, il professore Antonio Mamone, presidente dell’associazione “Drapia in corso”, l’avvocato penalista Antonio Porcelli, la presidente del comitato “Costa degli dei” e dei volontari Croce Rossa della Domenica Accorinti. La certificazione per l'utilizzo del defibrillatore (Dae) si ottiene in tutta Italia frequentando un corso Blsd (Basic Life Support & Defibrillation) che abilita all'uso del defibrillatore semiautomatico e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulti e bambini. L'attestato ha una validità di due anni e richiede un aggiornamento periodico per mantenere le competenze e la qualifica legale. La formazione è fondamentale per l'obbligo in luoghi di lavoro specifici e per agire correttamente e legalmente, coprendo sia laici che personale sanitario