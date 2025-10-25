Alla presenza del comandante provinciale Antonio Parillo è stato sottolineato il valore del contributo dei soci nel mantenere vive le tradizioni dell’Arma e nel promuovere solidarietà e legalità

Nel pomeriggio di ieri, nella base militare “Luigi Razza” – sede del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, dell’8° Nucleo Elicotteri, dello Squadrone Eliportato Cacciatori e del Nucleo Cinofili – si è svolta la cerimonia di consegna degli Attestati di fedeltà ai soci dell’Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Vibo Valentia.

Concessi dal presidente nazionale dell’associazione, Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo, gli Attestati di fedeltà rappresentano un segno di stima e riconoscenza per l’impegno, la disponibilità e la collaborazione a favore dell’Associazione e della collettività. Essi vengono conferiti ai soci che hanno raggiunto 10, 20 e 50 anni di iscrizione all’Associazione nazionale carabinieri.

La cerimonia, inaugurata con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, si è svolta in un clima di profonda partecipazione e spirito di corpo.

Nel corso dell’incontro, il comandante provinciale dei carabinieri, Col. Antonio Parillo, ha espresso la propria vicinanza e gratitudine ai soci dell’Associazione per il costante contributo nel mantenere vivi i valori e le tradizioni dell’Arma, nonché per l’impegno nel promuovere la cultura della solidarietà e della legalità sul territorio.

Gli Attestati di Fedeltà sono stati consegnati ai soci:

Virginia Barillari, Vittoria Cantafio, Giuseppe Carbone, Salvatore Cirillo, Giovanni Curcio, Francesco Di Renzo, Salvatore Fazio, Rosario Fiarè, Domenico Grande, Giuseppe Indelicato, Giuseppe La Gamba, Calogero Lazzaro, Gregorio Liberto, Domenico Messina, Mariano Pagano, Francesca Polistena, Michele Rubino, Michele Sammarco, Mario Scicchitano, Giacinta Taccone, Antonino Verduci, Gaetano Vignardi e Francesco Vitale.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Vibo Valentia, grazie all’impegno del presidente Giuseppe Scerbo e alla partecipazione attiva dei circa 97 soci – tra carabinieri in quiescenza, familiari e simpatizzanti – che animano la vita associativa vibonese.