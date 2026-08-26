La donna si è spenta a Cosenza dopo una grave sofferenza. Aveva vissuto a lungo nella città napitina ed era moglie di Raffaele Alcide Riga e sorella dei giornalisti Dino ed Ettore Sanzò e del musicista Dario

La notizia della scomparsa di Renata Sanzò Riga, morta nei giorni scorsi a Cosenza, ha suscitato cordoglio anche a Pizzo, città alla quale era rimasta legata dopo avervi vissuto per molti anni. La donna si è spenta nell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Annunziata dopo una grave sofferenza affrontata, secondo quanto riferito in una nota, con grande forza.

Renata Sanzò viveva con la famiglia a Cosenza ed era sposata con Raffaele Alcide Riga, originario di Pizzo. Era madre di Domenico, Giulio e Adriana e nonna di Cecilia, Raf Junior, Aurora, Marta e Tommaso.

Il legame con Pizzo

La sua morte ha avuto una forte eco nella città napitina, dove la famiglia Riga è conosciuta e dove Renata Sanzò aveva trascorso una parte importante della propria vita. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna colta e intraprendente, dal carattere talvolta riservato ma con un forte senso dell’amicizia, della solidarietà e della partecipazione alla vita sociale.

Renata Sanzò era inoltre sorella dei giornalisti Dino ed Ettore Sanzò e del musicista Dario Sanzò. Dino è stato vicedirettore del settimanale Lo Specchio, mentre Ettore ha ricoperto l’incarico di responsabile della redazione romana della Gazzetta del Sud.

Alla famiglia, colpita dal lutto, sono giunti messaggi di vicinanza e cordoglio da quanti negli anni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Renata Sanzò Riga.