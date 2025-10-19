L’amministrazione comunale di Vibo Valentia intitola una parte di piazza Spogliatore alla memoria di Michael Cuccione, giovane attore scomparso prematuramente nel 2001 in Canada all'età di 16 anni, ma profondamente legato a Vibo Valentia per le sue origini familiari. «L’evento promosso dall’assessore Marco Miceli – si legge nel comunicato stampa del Comune –, con un iter che lo stesso aveva avviato nel 2020 da consigliere comunale di minoranza, insieme all'assessore all'Urbanistica Loredana Pilegi, si terrà alla presenza delle autorità locali e vedrà la partecipazione straordinaria dei genitori di Michael Cuccione, giunti appositamente per rendere omaggio al figlio in una giornata che unisce memoria, affetto e riconoscenza.

Piazza Spogliatore a Vibo

La cerimonia di martedì 21 ottobre, inizierà dalle ore 10:30 nel cortile della scuola Don Bosco-Garibaldi dove è stato collocato il busto a lui dedicato, poi nella piazza stessa. L’evento rappresenta un «momento di profondo significato per la comunità vibonese, che intende celebrare il talento, l’impegno e il messaggio di speranza che Michael ha lasciato, anche attraverso la sua fondazione per la ricerca contro il cancro», si legge nella nota stampa.

«Questa intitolazione – ha dichiarato l’assessore all'Ambiente, Marco Miceli – è per me motivo di grande orgoglio. Michael Cuccione ha rappresentato un esempio straordinario di forza e generosità, e oggi Vibo gli rende il giusto tributo». Miceli ha poi voluto anche ringraziare la dirigente scolastica Domenica Cacciatore che con il suo staff curerà la prima parte della manifestazione. «La nuova piazza – ha aggiunto l’assessore Loredana Pilegi – non è solo uno spazio urbano, ma un luogo di memoria e ispirazione per le nuove generazioni. Siamo felici di accogliere i genitori di Michael e di condividere con loro questo momento così speciale».