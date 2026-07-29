La presidente Rita Ciciarello e la nuova governance del Centro servizi per il volontariato hanno avviato un confronto con il presidente Corrado L'Andolina e il sindaco Vincenzo Romeo per promuovere percorsi condivisi a favore della comunità

Proseguono gli incontri istituzionali della nuova governance del Csv Calabria Centro nelle tre maggiori città dell’area di sua competenza.

Dopo Crotone, è stata la città di Vibo Valentia ad accogliere lunedì scorso la presidente del Csv, Rita Ciciarello, assieme al vicepresidente Anthony Lo Bianco ed allo staff tecnico, rappresentato dal direttore Stefano Morena e da Maurizio Greco, nelle stanze della Provincia e dell’Amministrazione Comunale. In due diversi momenti - prima con il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, alla presenza del presidente del Collegio dei Garanti del Csv, Giuseppe Conocchiella, e poi con il sindaco Vincenzo Romeo e l’assessore Stefano Soriano (presente, altresì, il consigliere del Csv, Nicola Maria Nocera) - si sono messi in campo energie e buoni propositi per attivare reti di collaborazione necessarie ad intraprendere percorsi comuni.

La lunga mattinata è stata l’occasione per confrontarsi su tematiche legate all’amministrazione condivisa ed all’analisi dei bisogni, che richiede la partecipazione a più livelli per programmare e progettare in maniera efficace a favore della comunità, in netta corrispondenza con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.