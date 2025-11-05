Il barman della gelateria e lounge bar Penna è tra i 16 partecipanti che a Catania sono stati selezionati per la tappa conclusiva della manifestazione nazionale dedicata a mixology e cocktail

C’è anche un vibonese tra i 16 bartender che hanno conquistato la finale di Baritalia 2025, la manifestazione itinerante dedicata alla mixology e giunta quest’anno alla sua decima edizione. Si tratta di Fortunato Schiavone, barman dela gelateria e lounge bar Penna di Pizzo, che insieme ad altri 15 partecipanti ha superato le selezioni nella tappa di Catania e vola adesso alla finale che si terrà a Venezia il prossimo 24 novembre.

Ben 400 i professionisti giunti da tutto il Meridione per prendere parte alla tappa nel capoluogo etneo, e 65 quelli che si sono sfidati a colpi di cocktail.

Il nome di Fortunato Schiavone non è nuovo nell’ambiente: lo scorso anno si è infatti aggiudicato il primo posto nella terza edizione di Amara Calabria, il contest in cui si sono sfidati a Reggio bartender provenienti da tutta la Calabria. Un riconoscimento che gli è valso anche uno stage alla Sips Drinkery House di Barcellona, conosciuto come il miglior bar del mondo secondo la classifica di The Wordld’s 50 Best Bars.

Ora, per il re calabrese dei bartender il nuovo successo conquistato a Catania e la sfida di Venezia per la quale ha già iniziato a prepararsi.