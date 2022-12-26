Allo scoppio del conflitto è partito dal Vibonese, dove ha trascorso dieci anni, per combattere in prima linea a difesa della sua Patria. Attraverso Facebook saluta le persone care che in Calabria lo hanno accolto ed esprime il desiderio di tornare presto

Vladmir ha trascorso dieci anni a Vibo Marina, dove ha trovato occupazione dedicandosi ai lavori più vari, inserendosi perfettamente nella comunità locale che ha apprezzato la sua laboriosità e il suo carattere aperto e gioviale. Poi, allo scoppio del conflitto russo-ucraino, Vladmir non ha esitazioni e parte per difendere la sua Patria. Ora combatte in prima linea, per lui e i suoi compatrioti un Natale senza luci, senza regali, senza cenoni, con i bombardamenti che si sono intensificati in questi ultimi giorni. Ma nonostante questo scenario di guerra, Vladmir non perde il suo sorriso e il suo amore per la vita e posta su Facebook, sul sito del Lido La Playa di Vibo Marina dove ha lavorato a lungo, una foto dal fronte, ritratto insieme ai suoi compagni, con cui rivolge il suo saluto agli amici italiani formulando un augurio nella sua lingua ed esprimendo il desiderio di poter ritornare al più presto fra le persone che lo hanno accolto con stima e amicizia.

LEGGI ANCHE : Natale a Vibo, don Varone chiede «una società giusta, ma ciascuno faccia la propria parte con carità»