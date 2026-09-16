Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, comandante di fregata Fabrizio Vittozzi, accompagnato dall'uscente comandante, capitano di fregata Guido Avallone.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle principali attività che interessano lo scalo portuale vibonese, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della collaborazione istituzionale e dei progetti di sviluppo in corso, confermando la piena sinergia tra l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di porto.

Nel corso della visita, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale, Paolo Piacenza, ha espresso un sentito ringraziamento al comandante Guido Avallone per il lavoro svolto, sottolineandone la professionalità e il contributo assicurato alle attività del porto, e formulandogli i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolgendosi al comandante Fabrizio Vittozzi, il presidente ha quindi dato il benvenuto alla guida della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, augurandogli buon lavoro e rinnovando la disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale a proseguire una collaborazione improntata all'efficienza operativa e alla crescita dello scalo, nell'interesse del territorio e della comunità portuale.