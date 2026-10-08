Coinvolti psicologi, professionisti e protagonisti del documentario. Tra loro anche Giuseppe Gagliardi, originario del comune vibonese e coordinatore dell’appuntamento

Un pomeriggio per parlare di salute mentale senza filtri, attraverso le storie raccontate dal cinema e il confronto con chi quelle realtà le conosce da vicino. È questo il senso dell’iniziativa “Dentro Fuori – Persone, comunità, salute mentale”, promossa dal Comune di Dinami in collaborazione con Professionisti Reverie.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto, con la proiezione del docufilm “Dentro Fuori” e gli interventi di psicologi, professionisti e protagonisti del film.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Giuseppe Gagliardi, psicologo psicoterapeuta e coordinatore dell’iniziativa, originario di Dinami ma trasferitosi a Roma da bambino. Nonostante il trasferimento, Gagliardi ha mantenuto un forte legame con la sua comunità d’origine, tornando così a condividere con il territorio un momento dedicato alla sensibilizzazione e al confronto.

Al termine dell’iniziativa, il sindaco Antonino Di Bella e l’Amministrazione comunale hanno voluto rivolgere un ringraziamento a «tutti i partecipanti, i professionisti, i protagonisti del documentario e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento».

L’Amministrazione ha quindi sottolineato il valore dell’incontro, definendolo un’occasione per aver condiviso «un pomeriggio di ascolto, sensibilizzazione e comunità». Un momento che ha riunito cittadini, professionisti e protagonisti del documentario attorno a un tema centrale come quello della salute mentale.