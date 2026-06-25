VIDEO | Il primo cittadino Di Bella traccia il bilancio dell’iniziativa del 20 giugno: «Grazie a espositori, artigiani, produttori, associazioni e cittadini. Continueremo a lavorare perché questi appuntamenti diventino un punto di riferimento per valorizzare il territorio»

Una giornata dedicata alle tradizioni, ai mestieri e ai sapori di Dinami, con l’obiettivo di raccontare il patrimonio culturale ed enogastronomico della comunità attraverso il lavoro di chi ogni giorno custodisce saperi e produzioni locali. È stata un successo la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Di Bella, che il 20 giugno ha animato il centro del paese con esposizioni, dimostrazioni e momenti di incontro dedicati alle eccellenze del territorio.

L’iniziativa, ospitata davanti alla sede municipale, ha messo al centro artigiani, produttori e realtà locali, offrendo ai visitatori un percorso tra lavorazioni tradizionali, prodotti tipici e testimonianze di attività tramandate nel tempo. Tra gli spazi allestiti hanno trovato posto la falegnameria artigianale, la produzione vinicola, i dolci tipici e altre specialità legate alla storia e all’identità della comunità dinamese.

A distanza di qualche giorno dall’evento, il sindaco Nino Di Bella ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, sottolineando il valore di un appuntamento pensato non soltanto come vetrina delle produzioni locali, ma come occasione per rafforzare il legame tra comunità, memoria e futuro. «Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Dinami, il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della manifestazione dedicata al nostro territorio e alle nostre tradizioni», afferma il primo cittadino.

Secondo Di Bella, l’iniziativa del 20 giugno ha rappresentato «un importante momento di valorizzazione delle eccellenze locali, delle capacità dei nostri artigiani, dei produttori, delle attività enogastronomiche e delle tradizioni che costituiscono l’identità della nostra comunità».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio a coloro che hanno animato gli spazi espositivi e reso possibile l’appuntamento: «Agli espositori, agli artigiani, ai produttori di vino, ai promotori dei prodotti tipici locali, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questa splendida giornata».

Per il sindaco, anche la partecipazione dei cittadini e dei visitatori ha rappresentato un elemento centrale della riuscita dell’evento: «Grazie anche ai cittadini e ai visitatori che hanno scelto di essere presenti, dimostrando attenzione e affetto verso il nostro territorio. La loro partecipazione è stata il segnale più bello del valore che le nostre radici continuano ad avere».

La manifestazione era nata proprio con l’intento di valorizzare quelle attività che custodiscono competenze e conoscenze trasmesse nel tempo, creando un momento di incontro tra generazioni diverse e mettendo in relazione tradizione e prospettive di sviluppo.

«Come sindaco – prosegue Di Bella – sono orgoglioso di vedere Dinami protagonista di iniziative che promuovono la nostra cultura, sostengono l’economia locale e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità».

L’Amministrazione comunale guarda ora alla possibilità di dare continuità a questo tipo di appuntamenti: «Continueremo a lavorare affinché eventi come questo possano crescere e diventare sempre più un punto di riferimento per la valorizzazione delle nostre eccellenze».

Infine, il primo cittadino affida il suo messaggio conclusivo al significato più ampio della giornata: «A tutti voi, il mio più sentito grazie. Insieme abbiamo celebrato ciò che rende speciale la nostra terra: il lavoro, la tradizione e la capacità di guardare al futuro senza dimenticare le nostre origini».