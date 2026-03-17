Una mattinata scandita da gesti concreti, silenziosi e decisivi: quelli di chi tende il braccio per donare vita. È questo lo spirito che ha animato venerdì 13 marzo 2026 il 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia, teatro di una giornata dedicata alla donazione del sangue promossa dall’Avis provinciale guidata da Cosmo Gallizzi.

«Un momento di partecipazione autentica e di grande valore civico, che conferma il legame profondo tra istituzioni, forze dell’ordine e volontariato», viene sottolineato dall’associazione. Numerosi i militari e i volontari che hanno aderito, «animati da uno spirito di servizio concreto e dalla volontà di contribuire al bene comune».

La raccolta di sangue, ricordano dall’Avis, «rappresenta un supporto fondamentale per il sistema sanitario», garantendo scorte indispensabili per ospedali e pazienti che ogni giorno necessitano di trasfusioni per interventi, emergenze e terapie salvavita. «Donare è un gesto semplice, ma dal valore inestimabile», è stato ribadito nel corso della giornata.

Determinante il contributo del Comandante del Battaglione, colonnello Alessio Artioli, al quale è stato rivolto «un sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell’accogliere e sostenere l’iniziativa insieme ai suoi collaboratori». Una sinergia che «ha reso possibile la piena riuscita dell’evento».

Un riconoscimento particolare è stato espresso anche per il capitano Bruno Marino, in servizio presso l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia: «La sua partecipazione e il supporto offerto rappresentano una testimonianza concreta dell’attenzione delle istituzioni verso attività di grande valore sociale».

Parole di gratitudine sono state rivolte inoltre a Salvatore Cavallaro, componente del Comitato Esecutivo Avis Calabria: «Il suo impegno costante nella promozione della cultura della donazione e il contributo organizzativo sono stati fondamentali per la realizzazione della giornata».

«Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine, associazioni e cittadini possa tradursi in azioni concrete a favore della collettività», è il messaggio condiviso al termine dell’evento. In un clima di partecipazione e comunità, la donazione di sangue si conferma «un atto di grande generosità capace di salvare vite e rafforzare il senso di solidarietà».