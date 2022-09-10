La lussuosa imbarcazione del celebre stilista è giunta alle nostre latitudini dopo aver toccato alcuni degli scali più belli del Mediterraneo

Armani, Valentino, non si tratta di una sfilata di “haute cuture” ma di eleganti imbarcazioni da diporto che durante la stagione estiva hanno toccato il nostro porto. Dopo il “Main” di Giorgio Armani, da ieri pomeriggio è presente nel mare di Vibo Marina il “T.M.Blue One”, uno dei più affascinanti yacht del Mediterraneo. Il nome T.M. non è frutto di un caso, ma è un omaggio del maestro dell’eleganza ai suoi genitori, la madre Teresa e il padre Mauro.



Prima di arrivare a Vibo Marina, nella sua crociera ha toccato i più bei porti del Mediterraneo. Si tratta di una nave storica, costruita più di trent’anni fa nei Cantieri Picchiotti per il famoso stilista, che per il varo ebbe come madrina d’eccezione una splendida Sofia Loren. Lo yacht è talmente rappresentativo che l’enciclopedia online Wikipedia lo ha scelto come immagine per illustrare la parola “panfilo”. La barca di Valentino ha fatto bella nostra di sé rimanendo prima ormeggiata presso il pontile “Marina Carmelo” per poi gettare le ancore in rada, davanti al Lido Proserpina.

Una piccola curiosità è costituita dal fatto che Valentino è stato il primo stilista italiano a farsi costruire un lussuoso yacht, scegliendo il prestigioso cantiere Picchiotti di Viareggio. Non è chiaro se a bordo vi sia effettivamente lo stilista, che lo scorso 11 maggio ha festeggiato i 90 anni.