Un percorso iniziato a giugno ha coinvolto 14 ragazze e ragazzi dell’Ambito Territoriale, tra laboratori, attività educative e momenti di socializzazione: un’esperienza che ha rafforzato competenze, autostima e inclusione, celebrata in un evento partecipato all’Accademia Internazionale di Cucina

Il 25 novembre 2025 si è svolto a Spilinga l’evento di presentazione dei risultati del progetto “Dopo di Noi”, realizzato in co-progettazione dalla Cooperativa Sociale Vitasì – Vibosalus e dall’Ambito Territoriale Sociale di Spilinga.

L’iniziativa, avviata a giugno 2025, ha coinvolto 14 ragazze e ragazzi con disabilità residenti nel territorio dell’Ambito, con l’obiettivo di favorire autonomia, benessere e piena inclusione sociale attraverso un percorso articolato di attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-relazionali.

Tra le esperienze più partecipate figurano i Laboratori di cucina, ospitati presso l’Accademia Internazionale di Cucina di Spilinga del Dott. Corrado Rossi, che ha messo a disposizione anche i propri locali per l’evento conclusivo.

Il progetto ha prodotto risultati significativi: i partecipanti hanno acquisito e potenziato competenze fondamentali come la cura personale, l’organizzazione degli spazi, la gestione delle routine quotidiane, la creazione di manufatti creativi e prodotti culinari, oltre a migliorare l’efficace gestione del tempo, la capacità comunicativa, il lavoro di gruppo e il rispetto delle regole sociali. Un percorso che ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima.

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati proprio i beneficiari del progetto, che hanno presentato con entusiasmo i loro lavori artistici e culinari a una platea numerosa e visibilmente emozionata.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali e realtà partner: il sindaco di Spilinga, Enzo Fulvio Marasco, il vicesindaco, dottor Franco Barbalace, il responsabile dell’Ufficio di Piano Ats, dottor Pietro De Rito, la Cooperativa Sociale Vitasì con la Dott.ssa Monica Moscia (progettista) e il signor Giuseppe Surace (responsabile della Cooperativa), e la cooperativa Sociale Vibosalus rappresentata dalla Presidente e Coordinatrice del progetto, dottoressa Lucia Luzza. Presenti anche gli operatori del servizio, il direttore e gli executive chef dell’Accademia Internazionale di Cucina di Spilinga, insieme alle famiglie dei partecipanti.

Queste ultime hanno espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e hanno auspicato la prosecuzione del percorso, nella convinzione che possa rappresentare un’importante opportunità di crescita e di protagonismo attivo per il futuro dei loro figli.