La Proloco di Drapia è in pieno fermento per rinnovare il suo direttivo a fine mese ed iniziare a pieno ritmo la programmazione di tutti gli eventi estivi che coinvolgeranno il territorio comunale e non solo. «Il nostro motto è da sempre stato “concentrarci su pochi eventi per farli grandi” – ci ha fatto sapere il presidente della Proloco Antonio Furchì, già carico di proposte per la stagione estiva che prenderà il via tra fine aprile ed inizio maggio -. La nostra Proloco, sebbene nasca in un piccolo comune, può contare su un notevole gruppo di associati che oscilla tra le 50 e le 60 persone. La pecca, però, è che poi al momento di organizzare gli eventi possiamo contare soltanto sulle solite quattro-cinque persone», evidenzia Furchì nel tentativo di sensibilizzare maggiormente gli iscritti ad offrire disponibilità ben oltre la fase progettuale. [Continua in basso]

«Ora il nostro obiettivo è di responsabilizzare le persone già dal momento in cui propongono un’attività da realizzare. Credo che cambiando strategia, non solo si sentano maggiormente coinvolte nella Proloco, ma si riesca ad accrescere il gruppo di lavoro». Nel frattempo, si rinnova anche la collaborazione con il Servizio civile universale. Obiettivo sul quale il presidente si dice entusiasta. «Per quanto piccola la nostra realtà – ha sottolineato Funrchì -, siamo riusciti ad ottenere l’ausilio di cinque ragazzi. Personalmente la considero una grande vittoria e poi, grazie a questo strumento, i ragazzi hanno la possibilità di comprendere che cosa sia il sociale ed imparare ad operare in esso». Rimanendo poi in tema di strumenti utili alla comunità, Furchì in anteprima ci ha comunicato di aver proceduto all’acquisto di un defibrillatore. «Appena sarà in nostro possesso, la nostra idea è di avviare degli incontri formativi con la popolazione e la Protezione civile “Augustus” di Vibo Valentia per dare la possibilità alle persone di imparare ad utilizzare questo importantissimo strumento salvavita. Successivamente, questa dotazione ci seguirà in tutti gli eventi sul territorio comunale così da poter garantire pronto intervento in caso di bisogno». A tal proposito, per ammortizzare la spesa sostenuta, in occasione di Pasqua si rifferà un uovo di cioccolato dal peso di dieci chilogrammi. «Siamo pronti ad affiggere ovunque sul territorio le locandine. Acquistando un semplice biglietto, si potrà così contribuire con poco ad una grande causa».

