Dal 1° ottobre il professor Federico Lo Torto, 39 anni, assumerà l’incarico di professore ordinario di Chirurgia Plastica presso l’Università di Chieti-Pescara, diventando il più giovane titolare di cattedra in questa disciplina in Italia. Contestualmente guiderà anche l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell’ateneo.

Originario di Vibo Valentia, Lo Torto vanta un curriculum accademico di rilievo: 131 pubblicazioni scientifiche, un dottorato di ricerca in “Tecnologie innovative nelle malattie dello scheletro, della cute e del distretto oro-cranio-facciale” conseguito alla Sapienza di Roma e una fellowship in Microchirurgia presso la China Medical University di Taichung, sotto la guida del professor Hung Chi Chen.

Già ricercatore alla Sapienza dal 2019 e professore associato dal luglio 2025, è membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca nello stesso ateneo dal 2024.

Con questa nomina, Lo Torto entra di diritto tra i protagonisti della chirurgia plastica accademica italiana e si aggiunge alla lista dei professionisti calabresi che hanno saputo affermarsi a livello nazionale e internazionale.