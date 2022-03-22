Obiettivo: contribuire a rafforzare l’appeal ed il complessivo storytelling della destinazione Calabria attraverso uno dei suoi principali marcatori identitari distintivi

Contribuire a rafforzare l’appeal ed il complessivo storytelling della destinazione Calabria attraverso uno dei suoi principali marcatori identitari distintivi. È l’obiettivo della Tropea Experience – Festival della Cipolla Rossa, la tre giorni in programma dal 29 aprile al 1° maggio. Tutti i dettagli della kermesse, che sarà ospitata nel Borgo dei Borghi 2021, verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà, domani mercoledì 23 marzo, alle ore 11, a Palazzo Santa Chiara, sede del Museo del Mare di Tropea. Sviluppo eco-sostenibile dei territori, destagionalizzazione, valorizzazione del complessivo patrimonio paesaggistico e culturale calabrese, occupazione, educazione alimentare, produzioni di qualità, contrasto allo spreco alimentare. Sono, questi, alcuni degli ingredienti dell’evento che prevede tra i diversi momenti, convegni con esperti del settore e show cooking con grandi chef del panorama nazionale ed internazionale.



Coordinati dal capo ufficio stampa Massimo Tesio, all’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp Giuseppe Laria, il presidente del Gal Terre Vibonesi Vitaliano Papillo, il presidente del Flag del Tirreno Antonio Alvaro, il direttore comunicazione e marketing La Tropea Experience Daniele Cipollina, il presidente dell’Associazione Albergatori Tropea Massimo Vasinton, il Maestro Orafo Michele Affidato, il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Vibo Valentia Natale Santacroce, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Vibo Valentia Sebastiano Caffo e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.