La riunione con il presidente dell’ente Salvatore Solano al Convitto “Filangieri”. Presenti il direttivo e la responsabile regionale delle Consulte Franca Falduto

Si è svolto, presso il Convitto Nazionale “Gaetano Filangieri” di Vibo Valentia, un incontro di lavoro tra la Consulta provinciale studentesca ed il presidente della Provincia, Salvatore Solano che, ha raggiunto la sede regionale delle Consulte della Calabria dove era presente il direttivo della stessa mentre tutti gli altri rappresentanti erano connessi da remoto. La conferenza si è aperta con una breve introduzione della responsabile del coordinamento regionale delle Consulte, Franca Falduto in merito all’importanza del confronto consapevole ai tavoli istituzionali che è proprio della mission e, quindi della metodologia di questo importante organismo nato da un decreto del Presidente della Repubblica.



È seguito il saluto del presidente Giuseppe Foti che ha ringraziato il presidente Solano per avere accettato l’invito ad incontrare gli studenti per trattare di una tematica così scottante e sempre emergente qual è da sempre l’edilizia scolastica. Il compito di esporre il dossier è stato affidato a Joseph Morano in qualità di coordinatore della commissione Edilizia scolastica che ha raccolto le informazioni fornite dagli studenti, documentati sullo status quo delle scuole di appartenenza. Una dopo l’altra, con l’intervento dei rappresentanti presenti (Roberta Didiano, Francesco Greco, Luca Carnovale, Niccolò Fortuna e Giuseppe Francolino), nonché di quelli da remoto, sono state rappresentate, illustrate da documentazione fotografica, tutte le criticità vecchie e nuove, già note da tempo perché ampiamente documentate negli anni dai dirigenti scolastici. [Continua in basso]

«Il presidente Solano – riferisce una nota stampa – è stato disponibile al dialogo costruttivo e alla necessità di approfondire le questioni poste auspicando in tempi brevi dei progressi anche solo parziali e, soprattutto incoraggiando il modus operandi della Consulta studentesca finalizzato alla realizzazione di una scuola da intendersi quale comunità educante. E, a questo proposito è stata proposta l’istituzione di un tavolo permanente composto anche dai dirigenti scolastici oltreché dalla Consulta in rappresentanza di quegli studenti che vivono la scuola quotidianamente e, quindi, meglio di chiunque possono esprimersi e proporre soluzioni nella programmazione del Pnrr».

In conclusione Franca Falduto ed i rappresentanti presenti dichiarano: «Abbiamo considerato, sin dall’insediamento, le questioni dell’edilizia scolastica e la collaborazione sinergica con le istituzioni del territorio come una priorità imprescindibile nell’operato della Consulta e, quindi intendiamo proseguire nei prossimi mesi questa fase di confronto ampliandolo con tutti i protagonisti che vivono il mondo della scuola. La risoluzione delle problematiche che caratterizzano il nostro territorio passa inevitabilmente per questa strada, che ci impegnerà nel miglioramento di un qualcosa che dobbiamo sentire intimamente nostra: la scuola, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue complessità».