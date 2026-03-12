«In questo marzo, e per i mesi a venire, i più giovani saranno al centro delle iniziative culturali, sociali e sportive che l’amministrazione comunale sta proponendo e programmando. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per dare modo ai nostri bambini e ragazzi di trovare occasioni di svago, divertimento e di approfondimento culturale, perché crediamo che anche a Vibo ci si possa, e ci si debba, divertire».

Parte da questa riflessione l’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione, Stefano Soriano, per illustrare soltanto le ultime iniziative in ordine di tempo che si stanno realizzando in città. «È giunto il momento - aggiunge Soriano - di mettere i giovani al centro della nostra azione, ma non a parole. Ed è ciò che, con gli uffici degli assessorati alla Cultura e all’Istruzione insieme, stiamo facendo secondo quello che è il programma che il sindaco Romeo ha messo in campo quando si è candidato a guidare questa città».

Lo spunto di riflessione prende le mosse proprio dagli appuntamenti di questi giorni, giunti al

culmine di una programmazione iniziata da tempo e che oggi si dipana nelle attività che si

svolgono con cadenza quasi quotidiana.

«Quanto ai giovani - dichiara l’assessore - sono migliaia quelli coinvolti in questi giorni. Venerdì

scorso una giornata di sport e cultura: in piazza Municipio si correva la Corsa di Miguel con

bambini delle primarie e delle medie e delle superiori di tutta la provincia, a teatro gli studenti delle superiori assistevano alla prima matinée organizzata da Ama Calabria al Teatro Comunale, nell’ambito della stagione promossa dal Comune di Vibo Valentia. Lo spettacolo Penelope, interpretato da Teresa Timpano, è stato apprezzato da centinaia di ragazzi dei licei “Morelli”, “Berto” e “Capialbi” che hanno partecipato con entusiasmo e attenzione».

E si arriva a questo weekend. Si parte venerdì 13 marzo, giornata interamente dedicata ai più

giovani. Al Teatro comunale andrà in scena “Pinocchio”, spettacolo offerto gratuitamente dal Comune e rivolto alle classi quinte, con l’assessorato all’Istruzione che ha coinvolto tutte le scuole del territorio. Una proposta pensata per avvicinare i più piccoli al linguaggio teatrale attraverso una narrazione coinvolgente e accessibile. Contemporaneamente, i ragazzi delle scuole medie saranno protagonisti di una mattinata speciale a loro dedicata a Palazzo Gagliardi, nell’ambito di Vibo in Gioco, iniziativa che unisce gioco, socialità e apprendimento. Gli stessi ragazzi continueranno a essere protagonisti anche nel pomeriggio, quando Vibo in Gioco si aprirà all’intera cittadinanza, così come per tutta la giornata di sabato.

«Il nostro obiettivo - conclude l’assessore Soriano - è offrire ai giovani vibonesi occasioni di crescita culturale e sociale, costruendo un percorso coerente che valorizzi il teatro, il gioco, la creatività e la partecipazione. Non eventi isolati, ma un progetto che guarda al futuro della nostra comunità».