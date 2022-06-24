Le famiglie e le unioni seguaci di Don Bosco si sono riunite in occasione della “Solennità del Corpus Domini” per un momento di riflessione e comunione: «Condividiamo tutti gli stessi ideali»

In occasione della “Solennità del Corpus Domini”, la famiglia salesiana calabrese e le unioni degli ex allievi di Soverato, Lamezia Terme, e Vibo Valentia si sono date appuntamento a Tropea per vivere insieme un “momento di comunione”. All’interno del Tui Blue c’è stato un primo momento di accoglienza da parte di Vito Cesareo, vice presidente vicario della Federazione Calabra, e di Carmela Genco, presidente dell’Unione di Vibo Valentia.

La presidente Carmela Genco, aprendo i lavori e nel salutare i presenti, ha ricordato don Bosco, e dunque il suo carisma salesiano. Ha quindi dato la parola a Vito Cesareo che, nel salutare gli ex allievi delle tre associazioni e gli ospiti, ha portato all’assemblea i saluti di Maria Crisalli, presidente dell’Unione di Lamezia Terme, di mons. Luigi Renzo, vescovo emerito di Nicotera Mileto Tropea, di mons. Giuseppe Schillaci (vescovo di Nicosia), di don Pino Angotti (vicario generale della diocesi di Lamezia Terme) ed infine dei sindaci di Vibo Valentia, Lamezia Terme e Curinga. [Continua in basso]

Il tema “Ex Allievi Don Bosco Calabria, Salesiani Per Vocazione”, trattato da Vito Cesareo, ha suscitato «grande interesse e grande partecipazione emotiva. È stato un excursus a tutto campo, ricordando come la formazione salesiana ha espresso personalità di spicco nella vita sociale calabrese, particolarmente in quella politica, culturale, forense, associativa e della solidarietà». Una relazione quella del Cesareo in cui il referente ha fatto sintesi anche delle «molteplici iniziative portate avanti in sintonia con la chiesa locale ed universale, senza la quale essere associazione cattolica non avrebbe alcun senso, nel ricordo anche di alcuni ex allievi scomparsi». Infine, dopo un breve momento di pausa e di preparazione dell’altare, i partecipanti hanno continuato la giornata con un momento di riflessione: «E’ stato nello spezzare il Pane della Mensa Eucaristica che si è concretizzato l’essere una grande famiglia, in comunione con i sacerdoti don Giovanni Rolla, direttore Salesiani di Vibo Valenza, e don Franco Cittadino, delegato dell’Unione Lamezia, in una concelebrazione intensa e partecipata».



Una giornata dunque dedicata alla riconciliazione con lo spirito e con la preghiera: «Lo stare insieme è vivere anche momenti di fraternità gioiosa attorno ad una tavola imbandita non solo di ottimo cibo, ma soprattutto di cordialità, sorrisi, chiacchiere, incontri». Presenti anche Daniela Renda e Letizia Renda, giuriste cattoliche di Vibo Valentia, Costanza D’ Amico (movimento educativo di Azione Cattolica di Lamezia Terme), Marialuisa Fazio e Rosetta Politano (Amici di Don Bosco di Lamezia Terme), Michele Putrino (presidente regionale ex Allievi) e Gerardo Madonna, che ha curato i video dell’incontro. «Tanti amici hanno dato il loro contributo con la loro presenza e con la loro voglia di sentirsi protagonisti attivi – concludono -, che condividono gli stessi ideali e lo stesso entusiasmo di quando non si era ex ma allievi che hanno vissuto momenti importanti e determinanti della loro vita».